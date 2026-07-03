А школа продолжает жить!

Полина Ивановна Разуткина

К Полине Ивановне добрые чувства у меня сформировались ещё в детстве. Моя мама всегда отзывалась о ней с большой теплотой и уважением. Они были землячками, их родословные уходили корнями в Горьковскую область.



Особое отношение к Полине Ивановне было у меня ещё и потому, что она преподавала физику у моей старшей сестры Валентины. Сестра всегда восхищалась своей учительницей и спустя многие годы вспоминает её с искренней благодарностью: «Полина Ивановна объясняла так, что понять физику мог каждый. Она умела делать сложное понятным, а знания, полученные на её уроках, остались со мной на долгие годы». Мне не довелось быть ее ученицей.



Ученики Полины Ивановны говорят, что знания, полученные на её уроках, были прочными и надёжными. Спрашивала она строго, но всегда справедливо. Если ученик не справлялся с заданием, она давала возможность исправить ситуацию, учитывала жизненные обстоятельства.



На её уроках весь класс жил в рабочем ритме: нужно было быть готовым всегда. Но эта требовательность никогда не мешала любви и уважению учеников к своему учителю. Напротив, именно за справедливость, честность и уважительное отношение к каждому ребёнку её и любили.

Полина Ивановна умела видеть в каждом ученике личность. Она никогда не делила детей на сильных и слабых, успешных и неуспешных. Для неё все были достойны внимания, поддержки и доброго слова. Ученики отвечали ей взаимностью. С ней было легко и просто, ей доверяли, к её мнению прислушивались, любовь к учителю переносилась на любовь к физике, появлялась увлеченность предметом. Неслучайно многие её ученики выбирали сложные и ответственные профессии, поступали в ведущие вузы страны и становились высококвалифицированными специалистами. Многие работали и работают в различных регионах нашей страны, в том числе в Звёздном городке, крупных промышленных центрах. Становились ведущими специалистами различных предприятий нашего города — комбината автофургонов и других организаций.



Сама Полина Ивановна всегда была человеком активным и энергичным. Она любила работать в саду, занималась спортом, играла в баскетбол, ходила на лыжах, посещала бассейн. Были годы, когда, помимо физики, она преподавала в школе и физическую культуру. А утренняя зарядка была для неё привычной частью жизни. И даже сегодня многие ученики вспоминают её подтянутость, жизнелюбие и удивительную внутреннюю силу.



Полина Ивановна выросла в многодетной семье, где образование и труд всегда пользовались большим уважением. Неслучайно педагогика стала настоящим семейным призванием. Её родные сёстры, Татьяна Ивановна и Мария Ивановна, также посвятили свою жизнь учительскому труду. Педагогическую династию продолжили двоюродная сестра Мария Семёновна Петрова и её внучка Мария Владимировна Муляева.



Полина Ивановна окончила ЧГПИ и посвятила свою жизнь школе. Её дети также получили высшее образование. Сын Сергей стал живописцем, членом Союза художников России и, как когда-то мама, окончил ЧГПИ. Сын Андрей окончил Чувашский государственный университет, получив образование в области физики и математики, продолжив семейную любовь к точным наукам. Дочь Анна тоже окончила Чувашский государственный университет, получила экономическое образование.



Но, пожалуй, главная оценка труда учителя — это память учеников. Проходят десятилетия, мы, вчерашние школьники, взрослеем и чувство благодарности своему учителю с годами становится только глубже и искреннее. Именно такой благодарностью наполнены воспоминания ученицы Светланы Евлачовой (Игнатьевой):



«С огромной благодарностью мои одноклассники и выпускники школы № 7 вспоминают замечательного учителя, профессионала высокого уровня, душевного человека Полину Ивановну Разуткину. Она взяла классное руководство в нашем классе сразу же после начальной школы в 1979 году и полюбила нас с первого знакомства. Абсолютно всех! И отличников, и тех, кто отставал в учёбе, с хорошим поведением и озорников.



Очень старалась сплотить класс, сдружить ребят. Нам никогда не забыть наши “девичники” и “мальчишники”, которые придумывала Полина Ивановна и на которых вела с нами сокровенные разговоры, отдельно с девочками и мальчиками. Можно было обсудить любые темы, задать любые вопросы, которые не решился бы обсудить с мамой, спросить совета. И её ненавязчивые советы или твёрдые убеждения работали! Она учила нас уважать людей, родителей, быть добрыми и честными.



Работа Полины Ивановны — это служение людям. Она как могла помогала детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Тех, о ком не заботились родители, кто мог запросто остаться на улице, брала к себе домой, кормила, мыла, учила, поддерживала. И делала это не напоказ, мало кто знал об этом.



А вот искромётные уроки физики помнят все! Блиц-опросы, десятиминутные контрольные, физические опыты! Не заскучаешь, не отвлечёшься, не расслабишься! Поэтому ученики Полины Ивановны физику знали и успешно поступали в высшие учебные заведения».



5 июля Полина Ивановна отмечает день рождения. Хочется бесконечно признаваться в любви этому Человеку и Учителю с большой буквы! И благодарить — за уроки добра, за любовь, за знания! Долгих и добрых лет Вам, дорогая Полина Ивановна!

Н. Швыряева (Варжина), выпускница школы № 7 1981 г.

Продолжение следует.