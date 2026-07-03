Александр Еремеев: «На дороге цена ошибки слишком высока»

Сегодня, 3 июля, в России отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного

движения. В этом году дата особая — Госавтоинспекция России отмечает свой 90-летний юбилей.

Именно в этот день в 1936 году Совет народных комиссаров СССР утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции.

О трудовых буднях инспекторов дорожно-патрульной службы, профилактике ДТП и о многом другом в канун праздника нам рассказал начальник отделения госавтоинспекции МО МВД России «Шумерлинский» старший лейтенант полиции Александр Еремеев.

ДОСЬЕ

Александр Еремеев — старший лейтенант МО МВД России «Шумерлинский». Родился в Шумерле в 1998 году, учился в школе № 3, серьезно занимался легкой атлетикой в ДЮСШ, становился призером федеральных и республиканских первенств. Некоторое время учился в спортивной школе олимпийского резерва в Новочебоксарске. Окончил Шумерлинский политехнический техникум по специальности «технология машиностроения». В 2018—2019 гг. проходил срочную службу в войсках Росгвардии. Вернулся в звании младшего сержанта. После службы поступил на заочное отделение юридического факультета ЧГУ по специальности «правоохранительная деятельность». Работал в Росгвардии водителем группы задержания. После получения диплома о высшем образовании был приглашен в МО МВД РФ «Шумерлинский» на должность старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения. На должность начальника отделения госавтоинспекции назначен в марте 2025 года.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

Александр Анатольевич, что входит в полномочия отделения госавтоинспекции и каков состав сотрудников вверенного Вам отделения?

В полномочия отделения входят два направления: дорожно-постовая служба (ДПС) и регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО). Штатная численность составляет 17 сотрудников. Из них 10 — инспекторы ДПС.

Мы обеспечиваем общественный порядок и безопасность дорожного движения на территории Шумерлинского и Красночетайского муниципальных округов в зоне 540 км. С недавнего времени добавились 25 км скоростной трассы М-12 (от Нижегородской области до Вурнарского округа).

Одно из главных направлений нашей работы – профилактика ДТП. Особое внимание уделяем выявлению и пресечению нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения (в том числе повторно), лишённых права управления и не имеющих такого права, — с целью сокращения количества ДТП и тяжести их последствий.

Мы обеспечиваем общественный порядок и безопасность дорожного движения на территории Шумерлинского и Красночетайского муниципальных округов в зоне 540 км. С недавнего времени добавились 25 км скоростной трассы М-12 (от Нижегородской области до Вурнарского округа). Одно из главных направлений нашей работы – профилактика ДТП. Особое внимание уделяем выявлению и пресечению нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения (в том числе повторно), лишённых права управления и не имеющих такого права, — с целью сокращения количества ДТП и тяжести их последствий. Какие требования предъявляются к сотрудникам дорожно-постовой службы? Достаточно ли просто знать правила дорожного движения?

Знать ПДД – это база, но далеко не всё. Инспектор должен свободно ориентироваться в КоАП, понимать процессуальные нормы, уметь правильно оформить документы. Важно умение общаться с людьми спокойно и по делу. Плюс физическая подготовка и стрессоустойчивость: ситуация на дороге может мгновенно меняться и решение нужно принимать быстро.

Какова на сегодня статистика в сравнении с прошлым годом?

В зоне обслуживания отделения за 5 месяцев 2026 года зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий (в 2025 году — 6), в которых погиб 1 человек (в 2025 году – также 1), травмированы 10 человек (в 2025 году – 8). За 5 месяцев составлено 1820 протоколов по нарушениям ПДД (в 2025 году — 1701). 52 водителя задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения (в 2025 году — 67). Зафиксировано 96 выездов на полосу встречного движения (в 2025 году – 79). Составлено 24 протокола за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления (в 2025 году – 25). За нарушение правил дорожного движения были привлечены к административной ответственности 160 пешеходов (в 2025 году – 154). За неиспользование ремней безопасности привлечены 325 человек (в 2025 году – 263).

Что чаще всего приводит к авариям?

На первом месте – нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Отдельно стоит проблема вождения в состоянии опьянения: такие ДТП особенно тяжёлые по последствиям. В выходные и праздники усиливаем наряды, проводим рейды и спецмероприятия.

Опишите типичный рабочий день вашего отделения.

В начале дня для инспекторов ДПС разрабатывается карточка маршрута патрулирования. В приоритете — аварийные участки дорог, места, где наиболее высокая концентрация нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий. Маршрут разработан в комплексе с фотовидеофиксаторами «Дозор». Основная цель и патрульной службы, и видеофиксаторов – профилактика ДТП.

День в целом состоит из патрулирования, выездов на ДТП, оформления административных документов, материалов профилактических мероприятий.

День в целом состоит из патрулирования, выездов на ДТП, оформления административных документов, материалов профилактических мероприятий. В последнее время среди молодежи очень популярны электровелосамокаты и питбайки. Существуют ли требования к их управлению?

Если транспортное средство развивает скорость до 25 км/час, то ездить на нем разрешено без ограничений. Однако родители должны понимать, что средство индивидуальной мобильности — СИМы (электровелосамокаты) — игрушка опасная.

Управление несовершеннолетним транспортным средством, развивающим скорость выше 25 км/час, влечет ответственность. Подобные транспортные средства приравниваются к категории «М» (мопеды). Права на управление ими возможно получить с 16 лет.

Один из недавних случаев: ко мне в кабинет приехали из района порядка 10 взрослых мужчин с проблемой: по деревне регулярно ездят двое подростков на питбайках, тем самым нарушают звуковой режим и разрушают местную щебеночную дорогу. Мы сразу связались с родителями, выяснили все обстоятельства, в результате чего согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ им был вынесен солидный штраф. Несовершеннолетние в возрасте 13-14 лет не имеют права управлять подобным скоростным средством. Отдельно подчеркну, что на дорогах общего пользования на питбайках ездить запрещено!

Управление несовершеннолетним транспортным средством, развивающим скорость выше 25 км/час, влечет ответственность. Подобные транспортные средства приравниваются к категории «М» (мопеды). Права на управление ими возможно получить с 16 лет. Один из недавних случаев: ко мне в кабинет приехали из района порядка 10 взрослых мужчин с проблемой: по деревне регулярно ездят двое подростков на питбайках, тем самым нарушают звуковой режим и разрушают местную щебеночную дорогу. Мы сразу связались с родителями, выяснили все обстоятельства, в результате чего согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ им был вынесен солидный штраф. Несовершеннолетние в возрасте 13-14 лет не имеют права управлять подобным скоростным средством. Отдельно подчеркну, что на дорогах общего пользования на питбайках ездить запрещено! Расскажите о профилактических мероприятиях по сокращению ДТП.

Деятельность госавтоинспекции – это, прежде всего, профилактика дорожно-транспортных происшествий. За каждым нашим сотрудником закреплены школы, детсады, в которых мы регулярно проводим беседы о соблюдении правил дорожного движения, причем не только с детьми, но и с родителями. Отмечу, что современные дети об этом много знают, чувствуется заинтересованность и образовательных учреждений, и родителей. И это радует.

Ознакомьте наших читателей с последними изменениями в законодательстве.

Основные изменения касаются в основном повышения суммы штрафов. С прошлого года за нетрезвое управление автомобилем штраф повысился с 30 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

С прошлого года снизился размер скидки за своевременную уплату штрафа: с 50 % до 25 %. Поднялись штрафы за увеличение скорости — от 500 до 750 руб., за непристегнутый ремень — с 1000 до 1500 руб., за отсутствие детского кресла — с 3500 до 5000 руб.

Не надо бояться остановки транспортного средства сотрудником госавтоинспекции. Причины остановки могут быть самые разные – не только за явное нарушение ПДД, но и в целях проверки наличия необходимых документов (водительского удостоверения, свидетельства о регистрации, страхового полиса), факта пристегнутости ремней и т.д. Поэтому, если у вас всё нормально, волноваться не стоит, а если нет – значит, наши сотрудники предотвратят возможное ДТП. Наша работа реально спасает жизни.Когда удаётся предотвратить аварию или вовремя остановить пьяного водителя, понимаешь, что всё не зря.

С прошлого года снизился размер скидки за своевременную уплату штрафа: с 50 % до 25 %. Поднялись штрафы за увеличение скорости — от 500 до 750 руб., за непристегнутый ремень — с 1000 до 1500 руб., за отсутствие детского кресла — с 3500 до 5000 руб. Не надо бояться остановки транспортного средства сотрудником госавтоинспекции. Причины остановки могут быть самые разные – не только за явное нарушение ПДД, но и в целях проверки наличия необходимых документов (водительского удостоверения, свидетельства о регистрации, страхового полиса), факта пристегнутости ремней и т.д. Поэтому, если у вас всё нормально, волноваться не стоит, а если нет – значит, наши сотрудники предотвратят возможное ДТП. Наша работа реально спасает жизни.Когда удаётся предотвратить аварию или вовремя остановить пьяного водителя, понимаешь, что всё не зря. Как вы контролируете обустройство дорог?

У старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения на этот счет разработан план. Несколько раз в неделю он выезжает и фиксирует нарушения. Также инспекторы ДПС на маршрутах патрулирования фиксируют нарушения и в рапорте докладывают о выявленных дефектах проезжей части, дорожных знаков, освещения на темных участках дорог и т.д.

Мы как надзорное лицо фиксируем нарушения, определяем конкретные сроки по устранению и в соответствии с регламентом направляем предписание собственнику дорог. Если дорога муниципального значения — в администрацию округа, если республиканского — в КУ «Чувашавтодор».

Мы как надзорное лицо фиксируем нарушения, определяем конкретные сроки по устранению и в соответствии с регламентом направляем предписание собственнику дорог. Если дорога муниципального значения — в администрацию округа, если республиканского — в КУ «Чувашавтодор». Через территорию нашего муниципалитета проходят две дороги республиканского значения: «Чебоксары — Сурское» и так называемая объездная дорога «Сура». Если первая отремонтирована, то вторая — в удручающем состоянии…

Действительно, при строительстве скоростной трассы М-12 по объездной дороге большегрузами возились стройматериалы. Известно, что подрядчик обязуется дорогу восстановить. В этом году восстанавливается дорога в Порецком районе. Насколько мне известно, нашу объездную подрядчик обязуется отремонтировать в 2027—2028 годах.

Не могу не спросить: предусмотрена ли установка светофора или пешеходного перехода на перекрестке улиц Щербакова — Косточкина? Интенсивность движения автомобилей и пешеходов на этом участке движения немалая.

Отмечу, что все предложения граждан – будь то установка пешеходного перехода или светофоров, дорожных знаков – выносятся на заседания комиссии по безопасности дорожного движения при администрации округа. Вопрос о необходимости установки пешеходного перехода на данном перекрестке был рассмотрен еще в прошлом году. Как нам сообщает администрация округа, средства для проведения работ изыскиваются.

Ваш главный совет участникам дорожного движения.

Важно помнить, что выходя из дома, человек автоматически становится участником дорожного движения – пешеходом, водителем, пассажиром. Необходимо быть крайне внимательным, соблюдать правила и помнить, что дорога – это зона повышенной опасности, где цена ошибки слишком высока.

Ольга Дмитриева.