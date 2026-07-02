«Ни одно обращение не остаётся без ответа: в филиале фонда «Защитники Отечества» прошёл межведомственный приём под председательством вице-премьера Правительства Владимира Степанова

2 июля в чувашском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» прошёл совместный приём граждан по личным вопросам и инциативам председателем межведомственной комиссии при Главе Чувашии по поддержке участников СВО и членов семей, заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Владимиром Степановым, руководителем чувашского филиала Еленой Зайцевой, социальными координаторами филиала и представителей ключевых ведомств республики для оказания комплексной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Мероприятие позволило защитникам Отечества получить консультации и содействие по широкому кругу вопросов — от медицинской помощи и реабилитации до трудоустройства и решения бытовых трудностей.

В приёме приняли участие представители профильных ведомств республики:

Колесников Александр Павлович — Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики;

Тимофеев Александр Федорович — Главный государственный инспектор труда по Чувашской Республике

Лукин Станислав Вячеславович — начальник МБУ «Управление территориального планирования»;

Денисов Дмитрий Сергеевич — и.о. заместителя главы администрации г. Чебоксары;

Уруков Николай Юрьевич — главный врач БУ «Новочебоксарская городская больница»;

Германова Наталья Николаевна – ведущий специалист по реабилитации «ГБ МСЭ по Чувашской Республике».

На совместный приём граждан по личным вопросам и инциативам обратились четыре ветерана спецоперации. Среди рассмотренных вопросов — улучшение жилищных условий, трудоустройство, предоставление земельных участков и взыскание задолженности по заработной плате. По каждому обращению определены конкретные сроки решения и ответственные исполнители, многие вопросы удалось решить.

«Эффективное выстраивание и совершенствование социальной политики в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей невозможно без прямого диалога с самими бойцами и их близкими. Обратная связь является ключевым элементом для принятия управленческих решений. В рамках этой работы сегодня проводим личный прием граждан по их вопросам и инициативам в Чувашском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Выражаю благодарность всем коллегам, кто принял участие в этом важном мероприятии, и, конечно же, нашим ветеранам — за открытый и честный диалог. Ваша обратная связь является для нас главным ориентиром в дальнейшей работе», — подчеркнул председатель межведомственной комиссии при Главе Чувашии по поддержке участников СВО и членов семей, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Владимир Степанов.

По итогам приёма ряд вопросов взят на контроль, по части обращений даны разъяснения и намечены дальнейшие шаги. Фонд «Защитники Отечества» продолжает обеспечивать персональное сопровождение подопечных, объединяя усилия органов власти, медицинских и социальных учреждений. Межведомственный формат работы позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому обратившемуся и предоставить комплексную поддержку в решении самых сложных жизненных ситуаций.

