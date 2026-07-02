В Малых Туванах прошёл выездной приём в рамках проекта «Шаг к здоровью»

30 июня в Малых Туванах состоялся выездной медицинский приём — часть масштабной инициативы

Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью», направленной на повышение доступности медпомощи и профилактику заболеваний. Благодаря слаженной работе врачей, среднего медперсонала и волонтёров сельчане смогли пройти осмотр, получить консультации и узнать,

как снизить риски развития хронических болезней.



Жители не только прошли базовые обследования, но и прослушали лекцию в «Школе здоровья» по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний от врача-терапевта Людмилы Демидовой.



На выездном приёме было зарегистрировано 85 человек, при этом выявлен 1 пациент, который не посещал поликлинику более 2 лет, — ему уделили особое внимание и составили индивидуальный план наблюдения. Повышенный уровень глюкозы в крови обнаружен у 4 пациентов — это повод для дополнительной диагностики и своевременной коррекции образа жизни. У 12 посетителей зафиксировано повышенное артериальное давление: таким пациентам особенно важно регулярно контролировать этот показатель и следовать врачебным рекомендациям.



Врач-терапевт провёл осмотры и по результатам обследований рекомендовал пройти дообследование 17 пациентам — это позволит своевременно выявить возможные проблемы и принять необходимые меры. Офтальмолог осмотрел 42 пациента, из них 7 человек направлены на дообследование. ЛОР осмотрел 41 пациента, 15 из них нуждаются в дальнейшем обследовании. На приёме у гинеколога побывали 9 женщин.



Выездной формат доказал свою эффективность: жители смогли получить квалифицированную помощь без необходимости ехать в районный центр, а врачи — выявить факторы риска и дать персональные рекомендации.



Проект «Шаг к здоровью» продолжит охватывать населённые пункты округа. Впереди — новые выезды, обследования и просветительские мероприятия.



График охвата населенных пунктов округа в ближайшее время:

3 июля с 12.00 до 17.00 специалисты будут работать в деревне Шумерле по адресу: ул. Энгельса, 58 б. В числе проводимых обследований — измерение артериального и внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, измерение роста, веса тела, определение индекса массы тела, проведение ЭКГ, консультации невролога, хирурга, кардиолога, акушера-гинеколога, терапевта. Также будет проходить школа здоровья.



8 июля с 9.00 до 14.00 медицинский осмотр организуют в городском парке (МЦ «Дружба»).

11 июля с 10.00 до 15.00 проект «Шаг к здоровью» охватит Синькасы.



14 июля с 9.00 до 16.00 в Шумерлинском ММЦ будет работать «Детский поезд». Предусмотрено проведение таких процедур, как нейросонография детям в возрасте до 1 года, УЗИ почек, щитовидной железы, ЭКГ, общих анализов крови и мочи, взятие крови на сахар, измерение артериального давления, пульсоксиметрия, измерение роста, массы тела, определение ИМТ, осмотр врача-стоматолога, невролога, отоларинголога, окулиста, врача-гинеколога, хирурга, дерматолога и эндокринолога.



Источник: Шумерлинский ММЦ.