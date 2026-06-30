2207 семей Чувашии получили единовременное пособие при рождении ребенка с начала года

Размер выплаты составляет 28 450,45 рублей и предоставляется одному из родителей независимо от уровня дохода и имущественного положения. Если в семье родилась двойня, то пособие выплачивается на каждого ребенка. Отделение СФР по Чувашской Республике c начала 2026 года направило на эти цели 62,0 миллиона рублей.

Работающим родителям пособие назначается беззаявительно на основании сведений о рождении ребенка, поступающих в Отделение СФР по Чувашии из органов ЗАГС. Средства выплачиваются в течение 10 рабочих дней после получения этих данных. Если в семье работают оба родителя, то пособие будет направлено маме. Если же трудоустроен только отец, то выплата поступит ему.

Неработающим родителям пособие выплачивается на основании заявления, которое подается через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе отделения. Обратиться за выплатой можно в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней, выплачиваются средства в течение пяти рабочих дней со дня принятия положительного решения.

Получить единовременное пособие могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.