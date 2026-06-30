Платформа обратной связи: ваш голос будет услышан

Жители Чувашии могут напрямую влиять на решение важных вопросов с помощью Платформы обратной связи. Это удобный инструмент, который позволяет сообщить о проблеме, задать вопрос властям или принять участие в онлайн-голосовании всего в несколько кликов.

Как это работает?

Обратиться в органы государственной власти и местного самоуправления можно двумя способами:

1. Через портал «Госуслуги» или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

2. С помощью виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение» на официальных страницах органов власти и ведомств в социальной сети ВКонтакте.

Что можно сделать?

* Сообщить о неработающем фонаре, яме на дороге или другой городской проблеме.

* Задать вопрос и получить официальный ответ.

* Принять участие в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях, чтобы повлиять на развитие региона.

Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции.