В Чувашии открыт прием заявок на программу «Мама-предприниматель»

Центр «Мой бизнес» открывает приём заявок на региональный этап программы «Мама-предприниматель». Проект Министерства экономического развития России реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и пройдёт в Чувашии с 17 по 23 августа.

К участию приглашаются женщины с несовершеннолетними детьми или в ожидании малыша – физические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица со сроком регистрации не более трёх лет. Главное условие – бизнес-идея с реальным потенциалом. В этом году требования стали шире, раньше участвовать могли только те, чей бизнес работает не больше года, теперь порог увеличен до трёх лет.

Программа проходит в очном формате и представляет собой пятидневный тренинг-интенсив. Участницы прорабатывают бизнес-идею, выстраивают финансовую модель, готовят бизнес-план и защищают проект перед экспертами.

Победительница регионального этапа получает грант 150 тысяч рублей и выходит в федеральный финал в Москве, где разыгрываются призы в 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Подать заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф.

Источник: cap.ru.