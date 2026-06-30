Больше 9,5 тысяч семей в Чувашии перешли на экономичный сетевой газ благодаря программе догазификации

В Чувашской Республике активно реализуется президентская программа догазификации. На сегодня техническая возможность подключения создана для 11 тыс. домовладений. Свыше 9,5 тыс. семей уже пользуются природным газом, из них в садоводствах – 229. Построено около 400 км газовых сетей, из них 25 км в СНТ.

Особое внимание уделяется поддержке льготных категорий граждан. Региональная субсидия (в размере до 100 тысяч рублей) дополнительно упрощает подключение, компенсируя льготникам прокладку сети в границах участках, покупку и монтаж оборудования в доме. С начала реализации программы такой поддержкой воспользовались свыше 600 жителей республики.

«Подать заявку на участие в программе можно через порталы Единого оператора газификации (connectgas.ru), «Госуслуги», а также в клиентских центрах газораспределительной организации, в Многофункциональном центре (МФЦ). Типовая форма заявки и перечень необходимых документов доступны на портале ЕОГ (connectgas.ru)», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Александр Бусыгин.

«Важно помнить, что права на дом и земельный участок должны быть зарегистрированы в Росреестре. Домовладение должно иметь статус жилого, а земельный участок должен быть отмежеван и сведения о его границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Подать заявку на догазификацию можно при условии, что домовладение расположено в границах уже газифицированного населенного пункта, либо его газификация предусмотрена на текущий год», – рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Справка

Догазификация — крупнейший инфраструктурный проект, который реализуется в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина. В 2021 году в рамках новой модели газификации страны введен институт Единого оператора газификации (ЕОГ), которым стала структура Группы «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром газификация».

В уже газифицированных населенных пунктах действует президентская программа догазификации — подведение газа до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Она носит бессрочный характер, также распространяется на медицинские, образовательные учреждения и домовладения в садоводствах газифицированных населенных пунктов.

АО «Газпром газораспределение Чебоксары» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.