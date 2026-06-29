Минобразования Чувашии напомнило о сроках пересдачи ЕГЭ

Дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ в этом году назначены на 8 и 9 июля.
Расписание пересдач:
- 8 июля 2026 года: русский язык, физика, химия, литература, информатика, иностранные языки (письменная часть);
- 9 июля 2026 года: математика (базовая и профильная), история, обществознание, биология, география, иностранные языки (устная часть).
Сроки приёма документов:
- до 3 июля — на экзамены 8 июля: русский язык, физика, химия, литература, информатика, иностранные языки (письменная часть);
- до 6 июля — на экзамены 9 июля: математика, история, обществознание, биология, география, иностранные языки (устная часть).
Заявления принимают в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: Чебоксары, Школьный проезд, 10 А (вход с торца здания). Телефон для справок: 56‑53‑75. Подробную информацию и образец заявления можно получить на сайте ведомства.
Минобразования Чувашии.