Минобразования Чувашии напомнило о сроках пересдачи ЕГЭ

Дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ в этом году назначены на 8 и 9 июля.

Расписание пересдач:

8 июля 2026 года: русский язык, физика, химия, литература, информатика, иностранные языки (письменная часть);

9 июля 2026 года: математика (базовая и профильная), история, обществознание, биология, география, иностранные языки (устная часть).

Сроки приёма документов:

до 3 июля — на экзамены 8 июля: русский язык, физика, химия, литература, информатика, иностранные языки (письменная часть);

до 6 июля — на экзамены 9 июля: математика, история, обществознание, биология, география, иностранные языки (устная часть).

Заявления принимают в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: Чебоксары, Школьный проезд, 10 А (вход с торца здания). Телефон для справок: 56‑53‑75. Подробную информацию и образец заявления можно получить на сайте ведомства.

Минобразования Чувашии.