Сельские сходы определили приоритетные проекты

В сельских поселениях продолжаются сходы граждан в рамках подготовки к участию в конкурсном отборе инициативных проектов «Ниме — Народный бюджет» на 2027 год.

В Туванах на собрании жителей улицы Чапаева после осмотра дорожного полотна принято решение заявить на конкурс проект по ремонту дороги. В Дубовке жители определили приоритетным проектом ремонт грунтовой дороги на кладбище. В Кабаново по итогам схода планируется подать сразу несколько инициатив: ремонт дороги на кладбище (в том числе в направлении выс. Ахмасиха), обновление дорожного покрытия по улице Северной, а также установка нового остановочного павильона.



В Саланчике участники схода обозначили комплекс задач: ремонт дорог по улицам Школьной, Лесной, Садовой и Новой, приведение в порядок грунтовой дороги к кладбищу. В деревне Мыслец жители единогласно решили участвовать в конкурсном отборе с проектом по обновлению памятника участникам Великой Отечественной войны.



В Красной Звезде на собрании с жителями принято решение заявить на конкурсный отбор проект по ремонту дороги по улице Камчатка. В Пинерах по итогам встречи с жителями приоритетным направлением также стал ремонт дороги — на улице Чапаева.



MAX-канал Шумерлинского округа.