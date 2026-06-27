«Единство в служении Отечеству»: патриотический марафон из Шумерли победил в грантовом конкурсе Росмолодёжи

Проект студентки Шумерлинского политехнического техникума Анастасии Даниловой получил грантовую поддержку в размере 709000 рублей.

Когда в апреле 2026 года команда Шумерлинского политехнического техникума готовила заявку на грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты, никто не сомневался: проект должен победить. Слишком много сил, души и исследований было вложено в каждую цифру и каждую строчку. И вот — приказ подписан — проект «Единство в служении Отечеству» стал победителем.



Автор идеи и руководитель проекта — Анастасия Данилова. За ее плечами — руководство студенческим советом, проведение городских патриотических мероприятий, организация волонтёрской мастерской по изготовлению тактических изделий для СВО (более 1000 единиц продукции в 2025 году), участие в поисковом отряде «Возрождение» и работа с архивами. В команде проекта также Дарья Паранькина, Николай Козяев, Елизавета Сапожникова, Яна Быкова и Виктория Самарина.



«Это не просто победа, это большая ответственность перед теми, ради кого мы всё затеяли. Перед ребятами, которые хотят помогать, перед бойцами, которые ждут нашу поддержку, и перед памятью тех, кого уже нет с нами», — делится Анастасия Данилова.



Реализация такого масштабного проекта была бы невозможна без мудрого и опытного наставничества. Команду сопровождали педагоги, чей профессионализм проверен годами. Это Татьяна Владимировна Полякова, Алевтина Михайловна Осипова, Валентина Николаевна Ганина, Людмила Сергеевна Васильева, Татьяна Владимировна Архипова, Людмила Дмитриевна Селиванова.



Проект «Единство в служении Отечеству» — это патриотический марафон, приуроченный к Году единства народов России и Году дружбы народов в Чувашии. Проект решает проблему дефицита живых знаний о единстве народов и отсутствия реального дела, которое объединяет молодёжь разных национальностей. Участники не просто слушают лекции, они проживают историю, работают бок о бок и помогают фронту.



«Мы хотим показать, что патриотизм — это не громкие слова. Это когда русский, чуваш, татарин и представитель любого другого народа вместе плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам и помнят своих героев. В служении Отечеству нет разделения на национальности», — подчёркивает Анастасия Данилова.



Проект «Единство в служении Отечеству» — это пример того, как молодёжь малого города может делать большие дела. Когда студенты и школьники разных национальностей собираются вместе, чтобы помогать защитникам, изучать историю и сохранять память о героях, рождается настоящая сила — сила единства.



Коллектив техникума поздравляет Анастасию Данилову, всю команду и наставников с заслуженной победой в грантовом конкурсе. Желаем успешной реализации каждого пункта календарного плана. Пусть этот марафон станет началом большой традиции патриотического служения в нашем городе и республике.

А. Осипова, зам. директора по УВР.