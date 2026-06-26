Проекты, меняющие жизнь

В прошлую среду в нашем округе прошел Единый информационный день. Встречу с жителями организовали в библиотеке деревни Шумерли.

Информационная группа в составе зам. министра Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александра Кирьянова, врип главы округа Ольги Красновой и председателя окружного Собрания депутатов Сергея Яргунина, а также представителей Соцфонда, газовой службы, администрации и некоторых учреждений выступили перед собравшимися по темам информдня.



Более всего обсуждаемыми стали вопросы реализации программы «Ниме — народный бюджет», инициированной Главой Чувашии Олегом Николаевым с целью расширения возможностей для участия жителей в благоустройстве и развитии своих территорий. Инициативные проекты реализуются в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая синхронизирована с народной программой «Единой России» и партпроектом «Российское село». Заместитель руководителя республиканского МЧС сразу отметил, что данная программа хорошо сказывается и на обеспечении пожарной безопасности, так как во многих населенных пунктах приоритетными стали работы по обустройству противопожарных водоемов и подъездных путей к ним.



О том, как реализовывалась в последние годы программа «Ниме — народный бюджет» в Шумерле и сельских населенных пунктах округа и какие новшества введены в этом году, рассказали зам. начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Александр Петров и врип главы Ольга Краснова. Они отметили, что деревня Шумерля уже который год является лидером по числу реализуемых проектов инициативного бюджетирования. Только дорог в текущем году здесь отремонтируют 13. Однако порой желание сделать многое, но при этом не увеличивая финансовую нагрузку на жителей, приводит к проблемам. Так, например, происходит сейчас с проектом строительства волейбольной площадки, который должны реализовать в 2026 году. Как пояснила Ольга Краснова, уже трижды объявлялись конкурсные процедуры по отбору подрядчика, но никто не выразил желания взяться за такой объект за 1,27 млн рублей — со слов потенциальных подрядчиков, проект сильно удешевлён, что делает площадку заведомо некачественной. Руководитель округа призвала инициативные группы более серьезно относиться к сметным расчетам либо разбивать проект на несколько этапов по годам, закладывая нормальное финансирование. Невыполнение отобранных в программу инициативного бюджетирования проектов, а значит, и неосвоение бюджетом округа выделенных бюджетных средств негативно влияет в дальнейшем — муниципалитет получает штрафы и увеличение в будущем своей доли софинансирования инициативных проектов при уменьшении доли регионального бюджета. Что касается нововведений, то выступавшие обратили внимание на распространение балльной системы при оценке проектов не только на города, но и на село, чего ранее не было. Также теперь документация по проектам представляется только на брендированных бланках, которые можно распечатать с официального сайта Народныйбюджет.чувашия.рф.



Далее речь пошла об одной социально значимой инициативе Главы Чувашии, поддержаной проектом «Здоровое будущее» партии «Единой России» , — о «Шаге к здоровью». Информацию представила зам. главы администрации по социальным вопросам — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Александра Лобочкова. В прошлом году в рамках этого проекта в нашем округе было организовано 32 выезда медицинских бригад Шумерлинского ММЦ, осмотрены более 3,3 тысячи человек, и такая форма первичной медпомощи нашла широкий отклик у шумерлинцев. Этим летом по многочисленным просьбам населения планируется расширить команды врачей «мобильной поликлиники» за счет онколога и кардиолога и организовывать работу пунктов «Шага к здоровью» в более удобные дни. Также проект расширен по направлениям «Детский доктор» и «Кардиопоезд» с участием врачей узких специальностей из республиканских больниц.



О мерах по поддержке семей с детьми в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» жителям рассказала муниципальный координатор проекта, директор Шумерлинского ШКЦСОН Елена Волкова. Она отметила, что за последние 5 лет объем такой поддержки заметно увеличился. Это и выплата многодетным в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка, и комплект новорожденного «Я родился в Чувашии», и компенсация многодетным малоимущим семьям расходов на приобретение школьной и спортивной формы, и социальный контракт, и многое другое. В КЦСОН работает пункт проката, где семьи могут получить предметы первой необходимости для малыша. За 5 месяцев уже 43 семьи округа воспользовались этой услугой. Создана группа кратковременного присмотра за детьми, где работают квалифицированные специалисты. В 2026 году данными услугами воспользовались 28 семей.



Не только социальная помощь, но и культура стала ближе к людям. О работе автоклуба, полученного Информационно-ресурсным центром культуры округа по нацпроекту «Культура», участникам информдня рассказала директор центра Лариса Михайлина. С начала года передвижным клубным учреждением было проведено 7 выездных мероприятий. Концертные и праздничные программы в населенных пунктах, где нет стационарных клубов, посмотрели более 400 зрителей, а всего с 2023 года, с начала работы автоклуба, выступления самодеятельных артистов смогли увидели свыше 10 тысяч человек, отметила она.



Подготовила Н. Игнатьева.

Если вы хотите принять участие в обсуждении тем информационных дней, задать свои вопросы или услышать компетентное мнение специалистов, присоединяйтесь к онлайн-трансляциям, которые, при технической возможности, ведутся в группе администрации Шумерлинского округа в сети «ВКонтакте».