Пример мужества для новых поколений

В гимназии № 8 состоялось открытие Парты Героя, посвящённой Андрею Ильину — нашему земляку, проявившему исключительное мужество и доблесть при исполнении воинского долга.

Указом Президента Российской Федерации Андрей Дмитриевич посмертно награждён Орденом Мужества — высокой наградой, символизирующей признание его самоотверженности и героизма. На церемонии собрались ученики, педагоги, родители, представители администрации и ветераны. Участники почтили память героя минутой молчания, а затем возложили цветы к Парте Героя.



Парта Героя — это не просто школьный стол с портретом и описанием подвига. Это символ преемственности поколений, напоминание о том, какой ценой обеспечивается мирная жизнь, и пример истинного патриотизма для подрастающего поколения. Теперь каждый ученик сможет прикоснуться к истории мужества.



МAX-канал Шумерлинского округа.