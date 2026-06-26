Один QR-код – масса возможностей

Многодетные семьи могут подтверждать свои льготы, используя QR-код в приложении «Макс».

QR-код формируется на основе цифрового ID — защищенного электронного документа, который можно использовать наравне с бумажным удостоверением. QR-код пригодится при получении социальных услуг, льготном проезде, бесплатном посещении музеев, парков, выставок на территории России, а также для получения скидки в магазинах.



Для оформления цифрового льготного удостоверения нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». В разделе «Семья и дети» дайте согласие Социальному фонду России на формирование документа, скачайте приложение «Макс», создайте цифровой ID и после подтверждения личности приложение автоматически загрузит QR-код с портала госуслуг.

Если не получилось самостоятельно оформить цифровое удостоверение, обратитесь в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашии.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.