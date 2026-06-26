Мечтать, творить, побеждать!

Мы продолжаем знакомить наших читателей с молодыми людьми, удостоенными в этом году звания стипендиатов Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность.

В Шумерлинском политехническом техникуме немало по-настоящему талантливых и целеустремленных студентов, которые успешно совмещают учебу с научной, исследовательской, творческой и иной деятельностью. Татьяна Шуканова – из этого числа. Студентка окончила второй курс по специальности «Преподавание в начальных классах" и является не только отличницей учёбы и активисткой, но и титулованной дартсменкой.

В феврале этого года девушка стала чемпионкой Чувашии по дартсу среди женщин, триумфально выступив на чемпионате республики. Сразу по трем нормативам семнадцатилетняя шумерлинка стала лучшей, тем самым выполнив требования для присвоения разряда кандидата в мастера спорта. В ответственных соревнованиях Татьяна проявила не только меткость, но и силу характера, собранность, умение концентрироваться в стрессовых ситуациях.



Как рассказала Татьяна нашей газете, интерес к дартсу она начала проявлять еще в детсадовском возрасте. «Мне сразу понравилась эта увлекательная игра. Тогда я еще не осознавала, что это вид спорта», — улыбается девушка детским воспоминаниям.



В школьные годы, по признанию Татьяны, она активно себя искала: занималась вокалом, танцами, рисованием, посещала кружок по туризму, секции по плаванию и шахматам. Но любимым занятием всегда оставался дартс. С 13 лет она начала осознанно посещать городской дартс-клуб. Тренер Надежда Геннадьевна Майорова сразу разглядела в девчушке потенциал и всячески поддерживала. После двух лет занятий и успешных выступлений на городских состязаниях, Татьяна попробовала свои силы на взрослой Лиге в Чебоксарах и заняла 3 место. Пьедестал воодушевил юную спортсменку и нацелил на новые результаты, которые не заставили себя долго ждать.



Первым участием во всероссийских соревнованиях Приволжского ФО стала поездка в Тольятти. Пусть тогда Тане не досталось призового места, но состязание такого уровня, как говорит спортсменка, стало для нее хорошим опытом для будущих достижений. Впоследствии юная дартсменка достаточно успешно принимала участие в соревнованиях как республиканских, так и всероссийских уровней. Так, в Саранске в дополнительном этапе всероссийских соревнований по дартсу «Мордовия Мастерс» Татьяна Шуканова стала обладательницей бронзовой медали. В парном разряде основного этапа соревнований вместе с сокомандницей наша землячка также стала третьей.



После победы на Чемпионате Чувашии и завоевания звания чемпионки республики по дартсу среди женщин Татьяна не собирается останавливаться на достигнутом и наметила новую цель: стать мастером спорта России. Дело за малым — необходимо много тренироваться и выиграть российский чемпионат. Наша героиня уверена, что так и будет!



Татьяна благодарна тренерам Н.Г. Майоровой и Е.В. Павлову, а также старшим подругам по команде, которые охотно делятся с ней своим профессионализмом и опытом. «Они видят во мне потенциал и во всем поддерживают, — говорит Татьяна. — А пока в меня верят, спорт я не брошу».

«Дартс учит меня дисциплине и точности, — ответила девушка на наш вопрос о приобретенных благодаря спорту качествах. — Когда я выхожу на турнир, то стараюсь успокоиться и правильно настроиться на достойную игру».



Совмещать учебу с занятиями спортом несложно, уверяет наша героиня. Главное — правильно расставить приоритеты. Татьяна учится на педагога начальных классов, но профессиональные амбиции студентки гораздо шире: в будущем она видит себя учителем биологии и планирует продолжить образование в педуниверситете. «Мне нравится всё, что связано с природой и исследованиями. Я люблю природу и хочу прививать детям интерес к этой науке».



Биологией Татьяна заинтересовалась в школьные годы. На уроки ходила с удовольствием и, когда пришло время выбирать экзамен на ОГЭ, без сомнения выбрала биологию. В техникуме появилось больше возможности уделять внимание любимому предмету: с 1 курса учебы под руководством преподавателя Татьяны Александровны Сафроновой студентка активно участвует в олимпиадах и коференциях. Так, она стала победителем в номинации «Лучший аналитик в разборе цепи питания» республиканской олимпиады по биологии среди первокурсников в рамках республиканского учебно-методического объединения по бережливому производству и естественнонаучному направлению. В престижной международной конференции «Наука. Юность. Творчество» шумерлинка стала победителем в номинации «Естественные науки».



Татьяна подчеркивает, что планирует стать не рядовым учителем биологии, а педагогом с большой буквы, которого будут любить, ценить и уважать.



Наша героиня – девушка разносторонняя: хорошо рисует, вышивает, играет в шахматы. У нее абсолютно нет свободного времени, но она всё успевает: учиться, тренироваться, помогать родителям по хозяйству, общаться с друзьями. «Важно правильно планировать свой день и не бояться пробовать новое, — говорит она. — Уверена, что можно быть разносторонней личностью и при этом добиваться успеха». Наверняка, главные победы Татьяны Шукановой ещё впереди. И в спорте, и в профессии, и в личностном росте. Для этого у нее есть главное — молодость и желание творить и побеждать. А правильно ставить цели и определять приоритеты она уже умеет.

Ольга Дмитриева.