Маленькие дела для большой Победы

В Русских Алгашах подрастает достойная смена. Юные волонтеры решили внести свой вклад в поддержку наших защитников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Ребята под чутким руководством своего наставника Татьяны Лаптевой отправились в перелесок, чтобы заготовить банные веники для участников СВО. Вооружившись необходимыми инструментами, юные помощники с большим усердием подошли к делу.



Конечно, это не просто заготовка полезных вещей, но и воспитательный момент. Такие акции помогают ребятам прочувствовать важность солидарности и гражданской ответственности. Своим примером они показывают, что возраст — не помеха для добрых дел, а забота о бойцах объединяет поколения.



Наши солдаты должны знать, что дома их ждут, ценят и поддерживают. Даже такая, на первый взгляд, небольшая помощь от ребят из Русских Алгашей, согревает сердца бойцов и напоминает им о родном крае.

Источник: MAX-канал Шумерлинского округа.