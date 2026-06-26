Как получить единовременную выплату для Героев России

В прошлом номере газета сообщала о введении в республике дополнительной меры поддержки

Героев Российской Федерации, родившихся в Чувашии, принимающих или принимавших участие

в СВО, и членов их семей в виде предоставления им единовременной денежной выплаты

на приобретение (строительство) жилья.

17 июня Кабинет Министров республики утвердил порядок и условия предоставления этой выплаты. В соответствии с документом право на предоставление единовременной выплаты удостоверяется именным свидетельством, срок действия которого составляет 4 месяца с даты выдачи. Средства можно направить на приобретение или строительство жилья на территории республики, причем оно оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве. При приобретении двух и более жилых помещений собственники в отношении каждого жилого помещения определяются по договоренности членов семьи.



Единовременную выплату нельзя направить на приобретение непригодного для проживания жилого помещения, в аварийном и подлежащем сносу или реконструкции доме. Запрещено на эти деньги покупать жилье у близких родственников и детей, а также земельные участки при приобретении индивидуального жилого дома с земельным участком.



Размер единовременной выплаты рассчитывается исходя из установленной в регионе средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения и общей площади жилого помещения: для одиноко проживающего Героя России – в размере 18 кв. м с учетом права на дополнительную общую площадь жилого помещения в размере 15 кв. м; на семью из двух и более человек – в размере 18 кв. м на каждого с учетом дополнительных 15 кв. м. Для членов семьи погибшего (умершего) Героя России норматив 18 кв. м на человека.



Чтобы получить выплату, нужно подать в Минстрой Чувашии заявление по форме и пакет требуемых документов. Заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней и принимается решение о включении либо об отказе во включении заявителя в список. И в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения заявителю направляется письменное уведомление. В случае отказа заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устранения оснований для отказа.

Свидетельство, по которому не реализовано право на получение единовременной выплаты, считается недействительным. Минстрой Чувашии при выявлении такого факта оформляет новое свидетельство, уведомляет об этом граждан, обеспечивает его выдачу. Срок действия нового свидетельства составляет 4 месяца, размер выплаты не меняется.



Единовременная выплата осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Для ее получения владелец свидетельства представляет в Минстрой Чувашии заявление о перечислении выплаты, само свидетельство, а также договор либо купли-продажи, либо участия в долевом строительстве, либо об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве, договор строительного подряда и правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором планируется строительство индивидуального жилого дома.



После получения документов и их проверки Минстрой перечислит единовременную выплату на счет продавца жилья, застройщика жилого дома, участника долевого строительства либо на счет подрядчика.



Подготовила Н. Владимирова.