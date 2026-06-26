В Чувашской Республике по требованию природоохранного прокурора орган местного самоуправления обязан снести незаконно возведенные постройки на территории природного заказника



Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях.



Установлено, что на территории государственного природного заказника регионального значения «Правобережье реки Илеть» расположены незаконные самовольно возведенные постройки (бревенчатые дом и баня).



С целью устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд.

Решением Козловского районного суда Чувашской Республики требования прокурора полностью удовлетворены. На администрацию Козловского муниципального округа Чувашской Республики возложена обязанность по сносу самовольных построек на территории особо охраняемой природной территории.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры.