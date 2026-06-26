Рассматривается ли возможность расширения комплекса программы диспансеризации для различных групп населения?
Минздрав Чувашии сообщает:
- С 2025 года в обязательный перечень исследований при проведении диспансеризации включено исследование на антитела к вирусу гепатита C для граждан от 25 лет с периодичностью раз в 10 лет.
С 2026 года в рамках программы добавлены исследования для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — анализ на уровень липопротеина (a) для граждан 18-40 лет. Этот показатель является скрытым фактором риска инфаркта, инсульта и атеросклероза. Анализ достаточно сдать один раз, так как уровень липопротеина (a) определяется генетикой. Оценка липидного профиля проводится гражданам 18-39 лет 1 раз в 6 лет, гражданам старше 40 лет 1 раз в 3 года. Данное исследование позволяет определить уровень различных фракций липидов (жиров) в крови для оценки жирового обмена, поможет выявить нарушения и прогнозировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследование входят следующие показатели: общий холестерин, липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин), липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин), триглицериды и индекс атерогенности.
Расширен блок по репродуктивному здоровью. Для женщин в возрасте от 21 года до 49 лет добавлено исследование на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) как критерия высокого канцерогенного риска. Данное исследование проводится 1 раз в 5 лет. При положительном результате назначается жидкостная цитология шейки матки — данный метод помогает выявить предраковые изменения клеток.
Организована возможность прохождения диспансеризации в стационарных условиях для маломобильных граждан, проживающих в отдаленных и сельских районах. Для этого маломобильные граждане госпитализируются на срок до трех дней в многопрофильную медицинскую организацию, оснащенную необходимым оборудованием и укомплектованную необходимыми специалистами.
Для доступности диспансеризации работающих граждан предусмотрено проведение диспансеризации на рабочем месте по согласованию с руководителем организации.