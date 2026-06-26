Алла Салаева: «Более 500 предложений в Народную программу собрано на встречах с жителями»

В Чувашии завершились встречи, на которых депутат Государственной Думы Алла Салаева представила жителям итоги выполнения Народной программы партии «Единая Россия» под девизом «Есть результат!».

— Алла Леонидовна, вы за короткий срок посетили 11 муниципалитетов и провели 13 встреч с жителями. По самым скромным подсчетам, в них приняли участие более пяти тысяч человек. Почему для вас было важно лично встретиться с жителями во всех муниципалитетах?

— Для меня было важно не только рассказать о результатах, но и услышать мнение людей. Народная программа действительно стала народной. Она формировалась на основе предложений жителей Чувашии. Сегодня мы можем честно сказать: большинство поставленных задач выполнено. За каждым результатом стоят конкретные запросы людей. Именно на решение этих вопросов работала команда «Единой России» все последние пять лет. И очень важно было обсудить это с жителями напрямую, а также собрать новые предложения на будущее.

— Как итоги выглядят в разрезе муниципалитетов?

— По-разному. Где-то программа выполнена на сто процентов и даже перевыполнена, как, например, в Чебоксарском муниципальном округе. Где-то показатель составляет около 90 процентов. Но в целом все муниципалитеты успешно справились с поставленными задачами: уровень реализации предложений жителей нигде не опустился ниже 80 процентов.

Эти результаты стали возможны благодаря совместной работе большой команды. Вокруг Главы Чувашии Олега Николаева объединились депутаты всех уровней, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств. Большую работу проводит секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Кабинета Министров республики Сергей Артамонов.

Особые слова благодарности — жителям Чувашии. Именно они предлагали идеи и инициативы, которые легли в основу Народной программы. Наши люди всегда отличались активностью и неравнодушием. Издавна в республике было принято помогать друг другу. Проект «Народный бюджет. Ниме», реализуемый по инициативе Олега Алексеевича, помог еще шире раскрыть эту черту национального характера. Таким людям хочется помогать и поддерживать их стремление сделать родные города, села и деревни комфортнее и лучше.

— Не все читатели смогли побывать на ваших встречах. Какие результаты выполнения Народной программы «Единой России» вы считаете главными?

— Если говорить о наиболее заметных итогах, то в социальной сфере удалось принять решения, которых люди ждали много лет. Возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, расширены меры поддержки семей с детьми, продлены программы материнского капитала и семейной ипотеки. Для многодетных семей действуют дополнительные меры поддержки.

По инициативе Президента России и при поддержке фракции «Единой России» бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальной школы. В Чувашии эта мера дополнительно распространяется на школьников из многодетных и малоимущих семей.

Отдельное направление Народной программы — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Государственная Дума приняла более 160 законов, направленных на обеспечение социальных гарантий военнослужащим, ветеранам и их близким. Это кредитные каникулы, бесплатная юридическая помощь, дополнительные меры поддержки детей защитников Отечества и многое другое.

Большое внимание уделяется сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. Создан мемориал строителям Сурского рубежа, реализуются проекты по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, проводятся образовательные и экскурсионные программы для школьников.

И, конечно, важный показатель — решение конкретных вопросов жителей. За время работы в Государственной Думе я получила около девяти тысяч письменных обращений и провела личный прием более двух тысяч человек. Многие вопросы удалось решить благодаря тому, что они вошли в Народную программу и получили поддержку на республиканском и федеральном уровнях.

Поэтому главный итог Народной программы — не цифры сами по себе, а реальные изменения, которые люди видят в своих школах, дворах, учреждениях, на улицах городов и сел.

— Вы часто говорите на встречах, что после избрания в Государственную Думу рассчитывали работать в сфере образования, но вошли в комитет по туризму. Не жалеете об этом?

— Нисколько. Более того, результат превзошел ожидания.

Если вспомнить историю, то в нашей стране туризму долгое время уделялось недостаточно внимания. Ситуация начала меняться в последние годы. Впервые за все восемь созывов Государственной Думы был создан профильный комитет по туризму. В нем я курирую вопросы детского туризма.

Работа идет очень активно. Только за прошлый год Государственная Дума приняла десять профильных законов. Результаты уже заметны. В прошлом году Чувашию посетили более полутора миллионов туристов. Количество судозаходов в Чебоксары достигло 700 — это в два раза больше, чем раньше. Но и это не предел. Сегодня стоит задача увеличить туристический поток еще вдвое.

Поэтому могу сказать: если есть желание работать и приносить пользу людям, свои знания и опыт можно применить в любой сфере.

— Вы снова возвращаетесь к теме образования?

— В том числе. После моего избрания в Государственную Думу Глава республики попросил меня продолжить курировать сферу образования. За последние пять лет в Чувашии сделано немало: построены 12 школ, капитально отремонтирована 121.

Сейчас начинается новый важный этап — ремонт детских садов. Эти проекты реализуются благодаря Народной программе и партийным инициативам «Единой России». И люди видят результат.

— Куда житель республики может обратиться со своим предложением или проблемой?

— Очень хороший вопрос. На всех встречах мы не только подводим итоги выполнения Народной программы, но и собираем предложения в новую программу партии.

На 13 встречах от жителей поступило более 500 наказов и инициатив. Оставить свое предложение можно несколькими способами: через федеральный сайт Народной программы, на встречах с кандидатами и депутатами партии или в местном отделении «Единой России».

Все предложения будут оцифрованы и учтены при подготовке новой Народной программы на ближайшие пять лет. Затем команда партии будет работать над ее выполнением и обязательно отчитается перед жителями о результатах.

— Спасибо за беседу.

Беседовал А. Кряжинов.







