«Шаг к здоровью»: в первый день работы «Пунктов здоровья» обследование прошли 1697 жителей Чувашии

В День Республики дали старт ключевому направлению социального проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью». Министр здравоохранения Чувашии, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» — «Здоровое будущее» Лариса Тарасова отметила, что в первый же день работы мобильные «Пункты здоровья» продемонстрировали высочайшую востребованность: комплексное обследование прошли 1697 человек.

В этом году реализация проекта осуществляется при поддержке партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Вчера мобильные комплексы были развернуты на ключевых площадках Чебоксар и Новочебоксарска, а также в Канашском, Урмарском, Красноармейском, Чебоксарском, Шумерлинском и Алатырском муниципальных округах.

«Эффективность инициативы подтверждается конкретными результатами и, что особенно важно, реальными историями наших пациентов. Проект доказал свою состоятельность как инструмент для раннего выявления заболеваний. Радостно видеть, что жители, которым наши врачи впервые установили диагноз в рамках выездного осмотра, возвращаются к нам не только для контроля, но и со словами искренней благодарности», — подчеркнула Лариса Тарасова.

Яркий пример — история жительницы Чебоксар Нины Самойловой. В прошлом году во время скрининга у нее было впервые выявлено высокое содержание сахара в крови. Благодаря своевременной диагностике врачи оперативно взяли пациентку на диспансерный учет, подобрали грамотную терапию и стабилизировали ее состояние. Спустя год Нина Самойлова вновь пришла на обследование в «Пункт здоровья», чтобы убедиться, что находится на верном пути к выздоровлению.

Работа «Пунктов здоровья» продолжается, с подробным расписанием на ближайшие две недели вы можете ознакомиться на сайте Минздрава Чувашии.

Минздрав Чувашии.