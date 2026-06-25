Уникальные ремесла народов России становятся надежной скрепой для всей страны

В рамках Дня Республики на Красной площади состоялась выставка работ участников XXIV Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край». Жители и гости столицы всегда с большим интересом наблюдают за работой умельцев из разных регионов страны. На этот раз 56 профессионалов в своем деле из 23 субъектов федерации продемонстрировали зрителям лучшие творения своих рук. Чувашию на всероссийской арене достойно представили семь мастеров. Глава Чувашии Олег Николаев пообщался с мастерами и отметил, что этот конкурс — яркий символ единства многонациональной России, где уникальные ремесленные традиции народов становятся общим достоянием и надежной скрепой для всей страны.

Обладателем гран-при в этом году стала мастер народных художественных промыслов из Вологодской области Наталья Жидяк. Награду победительнице торжественно вручил Глава Чувашии Олег Николаев. Жюри высоко оценило ее конкурсную работу «Живая нить традиций». Изделие представляет собой берестяной туес, украшенный великоустюгской сюжетной росписью. В своем произведении автор отразила культурное многообразие народов России: национальные костюмы и ремесла, праздничные гуляния, музыкальное искусство и традиции гостеприимства.

Также прошёл гала-концерт участников Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». Кроме того, в культурную программу Дня Республики вошла премьера: в исполнении артистов Чувашской государственной филармонии прозвучал фрагмент спектакля «Звучащая древность Чувашии», созданного на грант Главы республики. Полноценная премьера постановки, раскрывающей древние чувашские обычаи, включая обряды свадьбы, пивоварения и национальный праздник Сурхури, запланирована на осень.