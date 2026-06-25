25 Июн

Стипендию Главы Чувашии — детям участников СВО вне зависимости от региона учёбы

Кабинет Министров республики одобрил законопроект, который позволит детям участников специальной военной операции получать стипендию Главы Чувашии Олега Николаева, даже если они проходят обучение в других регионах.

Основные условия — наличие прописки в Чувашии и отсутствие аналогичной выплаты по месту учёбы. В случае принятия документа на стипендию смогут претендовать 75 человек: 27 школьников и 48 студентов.

На эти цели региональный бюджет готов выделить 2,5 миллиона рублей. Далее документ рассмотрит Госсовет Чувашии.

Источник: Чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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