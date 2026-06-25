Семьи с двумя и более детьми смогут получить ипотечные каникулы

Соответствующий закон приняли в Госдуме. Получить отсрочку по платежам до 18 месяцев можно будет в случае рождения второго ребенка или последующих детей, но не дольше, чем до достижения ребенком возраста 1,5 года.

Воспользоваться правом можно будет один раз за время действия кредитного договора.

В случае с приемными детьми срок будет исчисляться с момента их усыновления или же удочерения. Действие закона будет распространяться в том числе на договоры, заключенные до дня вступления в силу новых норм.

Источник: rg.ru