Глава Чувашии в Чебоксарском округе открыл новый стадион и ознакомился с новой экспозицией Музея Бичурина 

Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в торжественном открытии спортивного стадиона в Кугесях. В 2025 году жители муниципалитета сами выбрали эту общественную территорию для благоустройства в ходе онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На площади более двух тысяч квадратных метров обустроены футбольное поле, беговые дорожки, зона воркаута, уличные тренажеры и трибуны для болельщиков. Теперь площадка доступна как для проведения товарищеских матчей и профессиональных тренировок, так и для семейных занятий спортом.

Глава республики поблагодарил жителей Чебоксарского округа за активное участие в преображении родного края. Он отметил, что открытие новых объектов дает муниципалитетам новое дыхание. «Примечательно, что эта территория была выбрана для преображения самими жителями посёлка Кугеси. И за короткое время мы видим результат: получился стадион-красавец, который дает возможности не только для занятий спортом, но и для проведения самых разных мероприятий, чтобы людям было, где собираться и общаться. Пусть новый стадион служит долго и приносит пользу», – сказал он.

Олег Николаев поздравил жителей с Днем Республики и передал местной футбольной команде «Ротор» символический подарок — футбольные мячи.

В рамках рабочей поездки Глава республики посетил музей «Бичурин и современность», открывшийся после реконструкции. Из республиканского бюджета на эти цели было направлено 13,8 млн рублей. Теперь площадь музея увеличилась на 157 кв. метров. Создан просторный экспозиционный зал и расширено фондохранилище.

В этом году музей получил 8,5 млн рублей на техническое переоснащение в рамках программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». На эти средства, основная часть которых поступила из федерального бюджета, закуплены современные трековые системы освещения, мультимедийные комплексы и специализированное выставочное оборудование.

Главе Чувашии представили и новую экспозицию «Диалог культур», созданную недавно. Центральным элементом выставки стало панно «Путь Бичурина», отражающее маршрут выдающегося востоковеда от родного чувашского села Типнеры до Пекина. В музее появилось множество предметов, раскрывающих богатую культуру Китая.

Масштабное обновление экспозиции произошло в преддверии 250-летия со дня рождения Никиты Яковлевича Бичурина. Научное сообщество будет отмечать юбилейную дату в 2027 году. Выдающийся востоковед и синолог вошел в мировую науку как основоположник научного китаеведения в России, а также создатель фундаментальных трудов по истории, географии, экономике, этнографии и культуре народов Центральной и Средней Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока.

Глава Чувашии Олег Николаев выразил надежду, что реконструированный музей привлечет еще больше посетителей и станет пространством, которое будет служить духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, формировать у них уважение к истории и гордость за своих земляков.

Чебоксарский муниципальный округ в этом году стал ведущей площадкой главного национального праздника – Всечувашский Акатуй.