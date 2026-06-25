В Чувашии работает система поддержки всех поколений: новые центры в Кугесях — шаг к социальному благополучию региона

В День Республики, в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа открылись сразу две новые общественные площадки — «Мой семейный центр» и «Мой социальный центр». Они стали подарком жителям округа к главному празднику региона.

«Новые социальные пространства — это всегда хороший шаг, но главное — чтобы они стали надежной опорой для жителей республики. Мы строим Чувашию, в которой комфортно жить в любом возрасте — и молодым семьям с детьми, и людям старшего поколения. В этом и есть главный смысл нашей работы — делать жизнь людей комфортнее», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Депутат Государственной Думы Алла Салаева отметила, что поддержка семей с детьми и забота о старшем поколении — два взаимосвязанных направления, которые влияют на качество жизни и демографическую ситуацию в стране. Она выразила уверенность, что новые центры в поселке Кугеси станут настоящей точкой опоры для жителей округа.

Новый семейный МФЦ будет функционировать также по принципу «одного окна». Главным для специалистов станет не формальный статус семьи, а её реальная потребность. За каждой обратившейся семьёй закрепят персонального куратора, который поможет пройти весь путь от первой консультации до получения помощи. Никаких лишних справок и очередей: все просто и удобно.

В центре уже действует пункт проката предметов первой необходимости для малышей до 2 лет. И все это можно взять во временное пользование бесплатно.

Для родителей, которые совмещают учебу или трудовую занятость с воспитанием детей, открывается группа кратковременного присмотра для малышей от года до трех лет. Причем, можно приводить ребенка в центр, а можно пригласить специалиста на дом. Глава Чувашии подарил семейному МФЦ интерактивный развивающий стол. Современное оборудование будет использоваться для образовательных, коррекционных и развивающих занятий с детьми.

Кроме того, здесь есть и своя психологическая служба – «Студия семейного сопровождения», где помогают семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Всего в республике сейчас насчитывается 8 таких центров. Их услугами уже воспользовались более 54 тысяч семей, а с начала года — почти 9 тысяч. К 2030 году в Чувашии планируется открыть уже 14 семейных МФЦ.

Для людей старшего поколения откроет свои двери центр активного долголетия «Мой социальный центр», главная задача которого – создать все условия, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими, могли общаться и нашли себе дело по душе. В Чувашии уже функционируют 13 подобных площадок, и число их будет увеличиваться.