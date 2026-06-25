В июне Чувашия примет ведущих травматологов-ортопедов со всей страны и зарубежья

На 17-ой Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов» лучшие специалисты России, Германии и Франции, Казахстана, Турции поделятся опытом, а также проведут мастер-классы по проведению сложных операций

26 июня в Чувашию прибудут ведущие травматологи-ортопеды со всей страны и из-за рубежа. Поводом для масштабного профессионального собрания станет 17-я Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов». Организатором встречи традиционно выступает Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

— Специалистов ждет насыщенная двухдневная программа: обсуждение самых сложных клинических случаев, теоретические сессии и, главное, живая хирургия, — рассказывает главный врач Центра Николай Николаев. — Особую ценность мероприятию придает участие иностранных гостей. В числе приглашенных профессоров — легендарный хирург из Германии, профессор Рёттингер, известный во всем мире как основоположник малоинвазивного доступа при эндопротезировании. Его технологии сегодня следуют клиники по всему миру. Также в Чувашию приедет давний друг Центра из Франции — профессор Филипп Нейре.

За день до официального старта конференции, 25 июня, профессора и ведущие хирурги Центра проведут показательные операции, чтобы наглядно продемонстрировать лучшие практики. В основной день конференции работа будет построена по 7 тематическим секциям. Специалисты обсудят первичное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного, коленных суставов, новшества в артроскопической хирургии, поделятся опытом в реконструктивных операциях на костях и суставах. Отдельными блоками станет медицинская реабилитации в травматологии и ортопедии, а также лучшие практики в сестринском деле.

— Проведение таких конференций — это не просто встреча коллег. Это обмен опытом, в ходе которого мы не только показываем свои наработки, но и перенимаем лучшее у мировых специалистов. Такая работа напрямую способствует внедрению передовых технологий в повседневную клиническую практику, развитию высокотехнологичной медицинской помощи в регионе. А это — приоритетная задача партийного проекта «Единой России» — «Здоровое будущее», — подчеркнул главный врач Центра, депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев.