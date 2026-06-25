В День Республики Олег Николаев оценил ход строительства нового центра фабрики «Паха тере»

Глава Чувашии Олег Николаев ознакомился с ходом строительства нового многофункционального центра фабрики художественных промыслов «Паха тĕрĕ» в поселке Кугеси. Одно из старейших предприятий республики, которое сохраняет секреты народного мастерства, успешно сочетая вековые традиции чувашских вышивальщиц с современными тенденциями.

«Искусство вышивания позволяет нам почувствовать, насколько многонациональна наша страна и как едина в этом многообразии. Каждый народ черпает силы из своего источника, но вместе мы — несокрушимы, способны преодолевать любые сложности и уверенно двигаться к своим целям», – отметил Олег Николаев.

Новое трёхэтажное здание площадью почти 3 тысячи квадратных метров готово на 80 процентов. Дополнительные помещения позволят н только расширить производство, открыть новые мастерские, но и создать 30 рабочих мест.

Сейчас на объекте завершаются основные строительно-монтажные и отделочные работы, ведётся благоустройство территории, монтируется котельная. При этом центр уже начинает жить своей жизнью. Здесь прошли первые встречи и мастер-классы, открылась экспозиция музея вышивки и национальной одежды. Впервые состоялся показ коллекций «Культурный мост» с участием ведущих дизайнеров из разных регионов России.

Безусловно, новый центр будет нести и просветительскую миссию. Мобильный конференц-зал и музей истории фабрики станут точкой притяжения для всех, кому близка национальная культура. А на туристической карте республики в скором времени появится еще один увлекательный маршрут.