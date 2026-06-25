В День Республики жители и гости Чувашии отметили завершение посевной на празднике Акатуй 

Культурное наследие прошлого – мост между поколениями. В Чебоксарском муниципальном округе прошел XIV Всечувашский Акатуй

Гостеприимная Чувашия вновь встречает гостей. Старинная национальная традиция – отмечать завершение посевных работ праздничными гуляниями – сохранилась до наших дней и давно уже стала символом любви к родной земле, добрососедства и преемственности поколений. В этом году XIV Всечувашский Акатуй прошел в деревне Чиршкасы Чебоксарского муниципального округа.

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил гостей с Днем Республики и отметил, что в этом году праздник проходит под эгидой Года единства народов в России и Года дружбы народов в Чувашии. Он напомнил и о другом важном историческом событии: 475 лет назад Чувашия вошла в состав русского государства.

«Акатуй для нас — это не просто праздник, это молитва с благодарностью за то, что нам удалось проделать всю работу по посевной и тем самым заложить основу для развития следующего жизненного цикла. Это молитва с просьбой, чтобы всё посеянное взошло, и чтобы нам удалось собрать будущий урожай и заложить его в закрома. Эта традиция многие века позволяла нашему народу преодолевать сложности и достигать успехов», — подчеркнул руководитель региона.

Олег Николаев также отметил, что даже в праздники республика не забывает о наших бойцах, защищающих страну. «Всю ту созидательную энергию, которую мы здесь концентрируем, мы мысленно передаем ребятам на передовую. И мы делаем всё возможное, чтобы поддержать наших героев гуманитарной помощью и приблизить победу. Нацизм должен быть искоренен навсегда, чтобы наша страна спокойно развивалась», — заявил он.

Отдельно Глава Чувашии выразил благодарность работникам агропромышленного комплекса за успешное проведение весенних полевых работ в сложных погодных условиях.

Завершая свое выступление, он подчеркнул значение силы народного единства. «Нет другой такой страны, где проживает столько разных народов, со своими языками и традициями. Сливаясь в единый поток, мы становимся несокрушимыми. Нам не страшны любые преграды, любые вызовы, потому что с нами мощь предков, единство и сила духа сегодняшних поколений», — подчеркнул Олег Николаев.

Глава Чувашии вручил награды представителям общественных организаций, активистам национально-культурных автономий в регионах России, занимающихся сохранением и развитием национальной культуры и укреплением межрегиональных связей. Работникам агропромышленного комплекса, передовикам сельхозпроизводства, муниципальным служащим и работникам организаций Чебоксарского округа – за многолетний добросовестный труд. Кроме того, в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» руководитель республики вручил ключи от служебного жилья сотрудникам Чувашского государственного аграрного университета.

Участников праздника также приветствовала депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева. Она отметила гостеприимство Чебоксарского округа и значительный масштаб работ по благоустройству муниципалитета, которые реализуются при поддержке Главы Чувашии и партийных проектов «Единой России». «День Республики для нас — сокровенный праздник. Мы гордимся своей землей, бережем традиции и хотим, чтобы наши дети опирались на эту силу — на память рода, культуру и на то, что наполняет нас любовью к родному дому», — сказала Алла Салаева.

Председатель Государственного Совета, председатель регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Чувашской Республики Леонид Черкесов отметил, что Чувашия — многонациональная республика, где в мире и согласии живут представители более 120 народов и национальностей. Он поблагодарил земляков, которые приехали из разных регионов страны, чтобы разделить общий праздник. Благодаря активной работе национально-культурных автономий живет язык, культура родного края. Это особенно важно в нынешнее непростое время.

Председатель Федеральной национально-культурной автономии чувашей России, Герой Российской Федерации Николай Гаврилов подчеркнул, что приезд такого количества гостей укрепляет связи и поддерживает общую атмосферу единства. «Уверен, они увезут в свои регионы дух единства народов России и щедрость чувашской души», — сказал он.

Акатуй — один из наиболее почитаемых праздников чувашского народа. Его название в переводе означает «сев» («ака») и «свадьба» («туй»), а сам праздник традиционно прославляет труд земледельцев и бережное отношение к родной земле.

В этом году торжество проходит под знаком Года дружбы народов в Чувашии и Года единства народов в России. В республику приехали более ста артистов и народных умельцев из разных уголков страны. Свое мастерство продемонстрировали творческие коллективы из Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Мурманской, Саратовской и Тюменской областей, Красноярского края, Москвы, а также республик Башкортостан, Марий Эл и Татарстан. В этих краях традиционно живет много наших земляков, они помнят свои исторические корни и всегда рады побывать на малой родине.

На главной сцене развернулось театрализованное представление, в основу которого легли древние обычаи и обряды в современном звучании. Для гостей работали интерактивные этнокультурные площадки, где ведущие учреждения культуры Чувашии знакомили посетителей со старинными традициями. На спортивной арене прошел Кубок Чувашской Республики по национальному виду спорта кӗрешӳ среди мужчин. Большой популярностью пользовались зоны с национальными играми, мастер-классами по народным промыслам и дегустацией блюд традиционной кухни. Кульминацией праздника стал всечувашский хоровод, объединивший сотни участников всех возрастов.

Проведение XIV Всечувашского Акатуя стало возможным благодаря системной поддержке культурных инициатив в регионе. Мероприятие реализовано в рамках проекта Главы Чувашии «Яркое лето Чувашии» и партийной программ «Единой России» «Культура малой родины», которые направлены на развитие потенциала муниципалитетов и сохранение национального наследия.