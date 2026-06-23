Фонд «Защитники Отечества»Начнет работать с новыми категориями ветеранов боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в контур работы Государственного фонда «Защитники Отечества» еще двух категорий ветеранов боевых действий. Первая – действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе СВО, но приняли решение остаться служить в ВС РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, и получившие инвалидность. Ранее с такой инициативой выступила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.



В соответствии с документом ветераны боевых действий, получившие инвалидность, но решившие продолжить военную службу, при поддержке фонда смогут получать технические средства реабилитации – спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать таких защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок защитников Отечества».



«Новый указ Президента России обеспечивает поддержку еще двум категориям ветеранов боевых действий. Социальные координаторы чувашского филиала готовы оказать им необходимую помощь, окружить вниманием и заботой. И конечно, будем рады привлечь ветеранов к участию в спортивных мероприятиях, в том числе региональных и федеральных Кубках защитников Отечества. Такая поддержка поможет им влиться в активную мирную жизнь, реализовать себя в работе, делиться своим патритическим опытом с подарстающим поколением», — говорит руководитель чувашского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Елена Зайцева.

«Данный указ — редкий пример точечной настройки социальной системы, где учтены именно те «стыковые» ситуации, которые раньше работали против человека. Указ признает уникальный статус тех, кто, получив тяжелое ранение, нашел в себе силы остаться в строю. Раньше они выпадали из системы помощи фонда из-за действующего контракта, теперь этот пробел устранен. Приятно видеть, что система становится бесшовной — без разрыва между «служит» и «служил», без разницы, где именно на линии боевого соприкосновения получена инвалидность.



Это серьезный, продуманный документ, закрывающий реальные, а не надуманные пробелы в социальной защите», – считает участник СВО, старший специалист-эксперт военного комиссариата г. Чебоксары Александр Осташенков.



Вовлечение ветеранов в занятия физкультурой и спортом, в том числе адаптивным – одно из важных направлений работы фонда «Защитники Отечества». Особую популярность среди ветеранов завоевали комплексные соревнования «Кубок Защитников Отечества» по летним и зимним видам спорта. 27 июня планируется проведение регионального этапа в Чебоксарском муниципальном округе.



Чувашский филиал ГФ «Защитники Отечества».