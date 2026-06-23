Проверить сведения в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства следует до его обновления

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике сообщает, что 10 июля произойдет обновление Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Реестр переформируется по итогам финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей за 2025 год.



Внесение сведений в реестр осуществляется ФНС России в автоматическом режиме на основании сведений, имеющихся в налоговых органах. В их числе данные о среднесписочной численности работников, о доходах, полученных от осуществления субъектами МСП предпринимательской деятельности за прошедший год и отраженных в налоговой отчетности.



Если указанные сведения не были предоставлены в налоговые органы, организации и индивидуальные предприниматели будут исключены из реестра МСП. После этого они могут потерять право на льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Чтобы избежать исключения из реестра МСП из-за отсутствия отчетности, не позднее 1 июля 2026 года необходимо представить:

• налоговые декларации о доходах за 2025 год в соответствии с применяемым режимом налогообложения (ОСНО, УСН, ЕСХН и т. д.);

• расчеты по страховым взносам за 2025 год;

• если в 2025 году деятельность не велась и не было оборота, нужно сдать отчетность с нулевыми показателями (в некоторых случаях единую упрощенную налоговую декларацию).

Напоминаем, что с содержащимися в реестре МСП сведениями можно ознакомиться с помощью сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте ФНС России.



Управление ФНС по Чувашии.