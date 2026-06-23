Некоторых продавцов квартир освободят от уплаты налога

Жителей, переехавших в новую квартиру из-за сноса дома в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при скорой продаже этой недвижимости. Законопроект об этом представил на общественное обсуждение Минфин.

Продавец недвижимости после сделки обычно должен заплатить НДФЛ (от 13%). Но если он достаточно давно владеет квартирой, то освобождается от налога, это направлено против спекуляций недвижимостью. НДФЛ с суммы от продажи квартиры сегодня не платится, если жилье находилось в собственности не менее 5 лет (или не менее 3 лет, если это единственное жилье либо оно получено в дар, как наследство, через приватизацию).

В законопроекте есть важная оговорка: этот порядок не будет распространяться на расселение аварийных домов.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее начала очередного налогового периода (календарного года).

По информации сайта rg.ru.

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