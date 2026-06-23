Наркотики – угроза, которую невозможно игнорировать

С 22 по 28 июня в Чувашской Республике проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств. Она приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией, который призывает как ответственных специалистов, так и гражданское общество объединять усилия для решения этой серьезной угрозы.

Наркотики – это одна из самых опасных ловушек, которая крадет не только здоровье, но и будущее человека: его мечты, цели, отношения с самыми дорогими людьми. В конечном счете у зависимого не остается ничего, кроме сожалений и тяжести от непоправимых ошибок.

О том, какая работа проводится в республике по предупреждению употребления наркотических средств в рамках задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также инициативы «Единой России» «Здоровое будущее», и популярных заблуждениях о наркотиках, в которые пора перестать верить, расскажет главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.

«По данным Государственного мониторинга, ситуация, связанная с незаконным потреблением наркотических средств в Чувашской Республике, оценивается как нейтральная. Однако напряженность сохраняется. Это связано с выводом на «сцену» новых одурманивающих веществ с очень сильным повреждающим действием, которые изменяют систему удовольствия с первых проб. В этом случае страшна не зависимость, а то, что даже однократное потребление приводит к тому, что мир приобретает черно-серые краски, убивает способность радоваться и получать удовольствие от жизни. Человек превращается в «живой труп»: ни радости, ни горя – пустота», – подчеркнула Ирина Булыгина.

По состоянию на 1 мая 2026 г. наркологической службой Минздрава Чувашии зарегистрировано 528 человек с установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» и 1360 человек – в группе злоупотребляющих. Показатель числа лиц с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств» составляет 118,3 на 100 тыс. населения.

Стоит отметить, что из числа состоящих под наблюдением 22% потребителей наркотических веществ – это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, что не может не обращать внимание на угрозу потребления как уполномоченных органов, так и субъектов профилактики.

Антинаркотическая профилактика в Чувашии осуществляется на принципах межведомственного взаимодействия. В работу вовлечены представители здравоохранения, образовательных учреждений, органы государственной власти, а также общественные объединения. В совокупности – это комплексная работа, которая проводится на разных уровнях: школы и техникумы, родительские собрания, консультационные беседы в библиотеках республики, а также организация встреч с несовершеннолетними «группы риска» и состоящими на учете по потреблению наркотических веществ.

Для повышения грамотности сотрудников, не имеющих достаточных компетенций в вопросах наркологической патологии, специалисты Республиканского наркодиспансера регулярно проводят обучающие тренинги. Только за 2025 год было организовано 40 подобных мероприятий, в ходе которых обучили более 3200 педагогов, психологов и социальных работников.

Более 23 тысяч детей и родителей в прошлом году охвачено профилактическими мероприятиями в рамках встреч в школах, техникумах, беседах со взрослыми.

Квалифицированную поддержку желающие могут получить в диспансерно-поликлиническом отделении № 2 (по обслуживанию детско-подросткового населения) наркодиспансера. Реализуемые программы «Ступени к самопознанию», «Осознай свой выбор» помогают развивать потенциал подростков, навыки конструктивного поведения, способствуют адаптации и социальной интеграции подростков. За 2025 год к инициативам присоединились более 25 тысяч человек (родителей и детей).

Совместно с МВД по Чувашской Республике Республиканский наркодиспансер присоединяется к общероссийским межведомственным акциям «Сообщи, где торгуют смертью», «Молодежь за здоровый образ жизни», «Полиция и дети», «Чистое поколение» и т.д. , направленные на формирование негативного отношения населения к ПАВ, пропаганду здорового образа жизни, а также выявление и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних к незаконному потреблению наркотиков. В 2025 году охват мероприятий составил более 6,2 тыс. несовершеннолетних, 3,7 тыс. родителей и 390 педагогов.

Предупреждение и раннее выявление – объемная работа, которая проводится специалистами на разных уровнях. Но основа всей профилактики – это семья и атмосфера, которая царит дома.

Родственникам очень важно уметь замечать первые сигналы, которые могут свидетельствовать об употреблении. К ним можно отнести: резкие перемены в настроении и поведении, большие траты денег, потеря аппетита и веса, изменение распорядка дня.

Если подозрения подтвердились, необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной помощью – чем раньше, тем лучше прогноз. В округах республики при центральных районных больницах работают специалисты психиатры-наркологи, в городах – это сотрудники наркологического диспансера. Предусматривается также и анонимная форма консультации и лечения.

«Не стоит верить в мифы о наркотиках – даже первый раз может быть смертельным. Запрещенные вещества не улучшают настроение, а наоборот, провоцируют депрессию. Наконец, не существует «легких» ПАВ: проба любых веществ – это дорога, ведущая человека в пропасть.

Помните, что жизнь без одурманивающих веществ – это вкусно, это уважение к себе и своим близким. Только человек, свободный от пагубных пристрастий, может достичь цели», – подчеркнула Ирина Булыгина.

Республиканский центр общественного здоровья.