МРТ с 1 сентября можно будет сделать без направления лечащего врача

С 1 сентября магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно будет пройти без направления врача. Об этом говорится в документе Минздрава РФ.

МРТ обычно назначают для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов, при этом исследование не связано с рентгеновским облучением, пишет ТАСС.

В документе указано, что проведение магнитно-резонансных исследований допускается без назначения лечащего врача, фельдшера или акушерки.

Источник: rg.ru.