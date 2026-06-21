Управление транспортом несовершеннолетними недопустимо!

Право управления несовершеннолетним предоставляется только после прохождения профессионального обучения, медицинского освидетельствования и сдачи экзаменов в Госавтоинспекции.



Для управления мопедами, скутерами, легкими мотоциклами категории M и подкатегории A1 обучение возможно с 16 лет. Для управления автомобилями категорий B и C допуск к экзаменам — с 17 лет, а права выдаются с 18 лет.



За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу управления лицу, заведомо не имеющему права, частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ установлен штраф 30 тысяч рублей. Родители также привлекаются к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.



Несмотря на установленные законом запреты и санкции, сотрудниками Госавтоинспекции Чувашии ежедневно выявляются несовершеннолетние водители, не имеющие водительских удостоверений. А иногда ценой такой беспечности юных водителей и их родителей становится жизнь. Так, утром 4 июня в Вурнарском округе в ДТП погиб 16-летний подросток — он на питбайке съехал в кювет и опрокинулся. Причем ранее подросток уже привлекался к ответственности за вождение питбайка на дорогах общего пользования.



Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах управления транспортными средствами несовершеннолетними по телефону 112. Информация будет незамедлительно передана ближайшему экипажу ДПС.



Источник: Госавтоинспекция Чувашии.