Каково это – быть кинологом?

21 июня – День образования кинологических подразделений Росгвардии. История создания кинологической службы войск правопорядка ведется с 1909 года, когда в Российской империи открылся первый питомник полицейских собак.

В свой профессиональный праздник о службе и о взаимоотношениях с четвероногими напарниками рассказывает кинолог ОМОН «Сувар» с позывным Малахит.

Выбор профессии

— С детства я любил животных, особенно собак. Моя первая собака была немецкая овчарка по кличке Альфа. Это во многом определило интерес к работе с четвероногими. В 2006 году я поступил на службу в органы внутренних дел на должность милиционера‑кинолога. Позже служил кинологом в подразделениях исполнения наказания. В 2018 году на чемпионате ФСИН России по многоборью кинологов со своим напарником по кличке Бой занял первое место по дисциплине «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». В том же году мы одержали победу в этой дисциплине на всероссийских соревнованиях Общества «Динамо».

Мой друг и коллега‑кинолог из ОМОНа предложил перейти к ним в отряд. Служба в подразделении особого назначения подразумевает выполнение более серьёзных задач, и я решил попробовать свои силы в спецназе.

Качества кинолога в спецподразделении

— Боец спецподразделения, на мой взгляд, должен, прежде всего, быть психологически устойчивым. Он должен быть готов к тому, что каждое задание, каждый выезд — это риск. Поэтому всегда нужно быть предельно внимательным, осторожным и терпеливым, соблюдать меры безопасности — они, как говорится, написаны кровью. Нельзя расслабляться, всегда нужно думать головой. И, конечно же, важна хорошая физическая подготовка.

В стрессовых ситуациях главное — самому оставаться спокойным, не впадать в панику. Собака всё чувствует, даже малейшие изменения в голосе, и это может отразиться на её поведении. Кинолог и собака — это единое целое.

Четвероногий напарник

— Последние три года работаю с минно-розыскной собакой — бельгийской овчаркой по кличке Рикса, ей в этом году исполнится 9 лет. Она по темпераменту сангвиник, очень жизнерадостная и игривая, активно и с интересом изучает всё новое, поэтому легко обучается. Эти качества крайне важны для минно‑розыскных собак.

Поскольку Рикса очень активная и любит играть, наше общение строилось через игру. У практически каждой собаки есть любимые игрушки, у Риксы это апортировочный мячик.

Собака может служить от 8 до 10 лет, потом её списывают и отправляют на «заслуженный отдых». Расставаться с питомцем всегда тяжело, поэтому кинологи часто оставляют собак себе. Можно также отдать собаку в добрые руки. Риксе уже почти 9 лет, и я знаю, что в отряде есть желающие забрать её. Скорее всего, я заберу её себе. Моя первая служебная собака, немецкая овчарка Дана, после завершения карьеры переехала в деревню к моим родителям и прожила до 13 лет.

Отбор и подготовка служебных собак

— Собак отбираем из племенных питомников Росгвардии. Это многоэтапный процесс: проверяем документы, оцениваем здоровье животного, его рабочие качества, пригодность к дрессировке и социализации. Важно сформировать у собаки правильную «картину мира»: она должна спокойно реагировать на толпу людей, городской шум, транспорт, разные звуки и запахи, неожиданные ситуации. Собака, которая паникует от звука сирены или шарахается от толпы, в службе бесполезна, даже если знает много команд.

Прежде чем поставить собаку «в строй», она вместе с кинологом проходит обучение в специальном кинологическом подразделении — в зависимости от предназначения собаки. Затем они сдают зачёты и экзамены, и только после этого собаку допускают к выполнению задач.

Чтобы собака не боялась выстрелов и других громких звуков, необходимо приучать к ним с щенячьего возраста. Часто выезжаем на войсковое стрельбище в Цивильск. Кормление, игры, тренировки проходят на фоне выстрелов, залпов и взрывов. Так собаки учатся спокойно выполнять свои задачи в разных условиях.

Тренировки проводятся не менее двух дней в неделю, а в течение тренировочного дня — дважды. Есть установленный распорядок дня и для кинолога, и для собаки.

Типичный рабочий день кинолога ОМОН

— День складывается так: осмотр, выгул, чистка вольеров, кормление, тренировки. И всё повторяется. В работе используем обычные предметы: ошейник, намордник, поводки разные. Зимой, когда на улицах используют химические реагенты, нужны бахилы. А также используем разные игрушки — мячики, палки, пищалки, пищевые игрушки.

Коррективы в наше обычное расписание вносят только внеплановые выезды, например, когда где-то нашли подозрительный предмет или сумку.

Как у всех, кто в погонах, выходных может и не быть, мы всегда наготове. Иногда сложности возникают с собакой — бывает, у неё «плохое настроение». В таких случаях мы осматриваем собаку, ищем причины. Нам помогают ветеринары. Настроение собаки видно сразу по поведению. Иногда достаточно просто с ней поговорить.

Задачи для напарника

— Плановые задачи — это осмотры мест с массовым пребыванием граждан, например, при проведении праздничных и спортивных мероприятий. Внепланово мы выезжаем на сообщения о подозрительных находках, минированиях. Иногда находки действительно опасные — тогда проводятся мероприятия по утилизации опасных предметов, в том числе боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Наша задача — определить наличие взрывчатого вещества, а дальше к работе приступают сапёры. Мы всегда работаем вместе с сапёрами.

Совет тем, кто мечтает стать кинологом

— Чтобы стать хорошим кинологом, мало закончить специальное учебное заведение и получить диплом. Для работы с собаками нужен особый склад характера. Прежде всего — любовь к животным, а затем — терпение и выдержка, способность сохранять самообладание, выносливость и ряд других качеств. Кстати, в Пермском военном институте Росгвардии есть факультет, где готовят профессиональных кинологов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Чувашии.