В «Госуслуги Дом» рассказали, какие вопросы ЖКХ жители [региона] чаще всего решают летом

С наступлением лета меняется и круг вопросов, которые волнуют жителей многоквартирных домов. Если в холодное время года обращения чаще связаны с отоплением и работой инженерных систем, то летом на первый план выходят вопросы благоустройства территории, содержания общего имущества и подготовки домов к следующему отопительному сезону.

Решать большинство вопросов ЖКХ жители могут дистанционно через приложение «Госуслуги Дом».

Пользователям доступны обращения в управляющие организации, участие в общих собраниях собственников, передача показаний приборов учета, контроль начислений и получение информации о своем доме.

Это особенно удобно в период отпусков и поездок, когда важно оставаться в курсе событий дома независимо от местонахождения.

Через приложение «Госуслуги Дом» жители также могут передавать показания счётчиков, оплачивать ЖКУ, получать информацию о капитальном ремонте и пользоваться официальными домовыми чатами.

Авторизация в приложении осуществляется через подтверждённую учётную запись Госуслуг.

Скачивайте приложение «Госуслуги Дом»: https://clck.ru/3QnbZq

Вступайте в МАХ: https://max.ru/gosuslugi_dom

Справка:

Сервис «Госуслуги Дом» создан на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) и развивается АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России.