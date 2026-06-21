В «Госуслуги Дом» рассказали, какие вопросы ЖКХ жители [региона] чаще всего решают летом

С наступлением лета меняется и круг вопросов, которые волнуют жителей многоквартирных домов. Если в холодное время года обращения чаще связаны с отоплением и работой инженерных систем, то летом на первый план выходят вопросы благоустройства территории, содержания общего имущества и подготовки домов к следующему отопительному сезону.
Решать большинство вопросов ЖКХ жители могут дистанционно через приложение «Госуслуги Дом».
Пользователям доступны обращения в управляющие организации, участие в общих собраниях собственников, передача показаний приборов учета, контроль начислений и получение информации о своем доме.
Это особенно удобно в период отпусков и поездок, когда важно оставаться в курсе событий дома независимо от местонахождения.
Через приложение «Госуслуги Дом» жители также могут передавать показания счётчиков, оплачивать ЖКУ, получать информацию о капитальном ремонте и пользоваться официальными домовыми чатами.
Авторизация в приложении осуществляется через подтверждённую учётную запись Госуслуг.
Скачивайте приложение «Госуслуги Дом»: https://clck.ru/3QnbZq
Вступайте в МАХ: https://max.ru/gosuslugi_dom
Справка:
Сервис «Госуслуги Дом» создан на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) и развивается АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России.