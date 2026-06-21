В «Госуслуги Дом» напомнили о важности участия в общих собраниях собственников летом

Летние месяцы остаются одним из самых активных периодов для проведения общих собраний собственников. Именно в это время жители многоквартирных домов принимают решения, которые влияют на содержание дома и комфорт проживания в течение следующего года.

На общих собраниях собственники рассматривают вопросы проведения текущего и капитального ремонта, установки нового оборудования, модернизации инженерных систем и реализации проектов по благоустройству.

Сегодня многие вопросы управления многоквартирным домом можно решать онлайн с помощью ГИС ЖКХ и приложения «Госуслуги Дом».

Онлайн-голосование инициируется через ГИС ЖКХ, а собственники могут ознакомиться с повесткой и материалами собрания, принять участие в голосовании, получать уведомления и отслеживать результаты через приложение.

Такой формат особенно востребован летом, когда многие жители находятся в отпусках, командировках или проводят время за пределами места проживания.

Кроме участия в общих собраниях собственников, через приложение «Госуслуги Дом» пользователи могут передавать показания приборов учета, контролировать начисления за ЖКУ, получать информацию о своем доме и направлять обращения в управляющие организации.

Через приложение «Госуслуги Дом» жители могут передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКУ, направлять обращения в управляющие организации, получать информацию о капитальном ремонте и пользоваться официальными домовыми чатами.

Авторизация в приложении осуществляется через подтвержденную учетную запись Госуслуг.

Скачивайте приложение «Госуслуги Дом»: https://clck.ru/3QnbZq

Вступайте в МАХ: https://max.ru/gosuslugi_dom

Справка:

Сервис «Госуслуги Дом» создан на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) и развивается АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России.