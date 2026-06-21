В Алатырском округе нашли артснаряд с тротилом

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН «Сувар» Управления Росгвардии по Чувашии тщательно обследовали найденную местными жителями опасную находку и идентифицировали ее как осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 115-122 мм. Из-за сильной коррозии корпуса маркировка на снаряде не наблюдалась, и специалисты предположили, что он произведен во времена Российской империи. При детальном осмотре и анализе взрывотехники подтвердили присутствие тротила.



Снаряд был перевезен на войсковое стрельбище Управления Росгвардии в специальном взрывозащитном контейнере и уничтожен.



При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогайте их, не передвигайте и не исследуйте их самостоятельно! Необходимо немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы.



Управление Росгвардии по Чувашии.