Исследование «Госуслуги Дом» показало, что обращения в управляющие организации и участие в онлайн-голосованиях наиболее востребованы в первой половине дня, а передача показаний приборов учета — в вечерние часы.

По данным приложения, пик направления заявок в управляющие организации приходится на 11 часов утра. Наиболее активно в онлайн-голосованиях собственники участвуют с 9 до 10 часов утра.

Передача показаний приборов учета демонстрирует другую динамику. Наибольшая активность пользователей приходится на вечернее время, а пик передачи показаний зафиксирован в 19 часов.

Схожая картина наблюдается и при оплате жилищно-коммунальных услуг. Наиболее активно пользователи оплачивают счета в течение дня — с 10 до 19 часов. Максимальное количество платежей также приходится на 11 часов утра.

Через приложение «Госуслуги Дом» жители также могут передавать показания счётчиков, оплачивать ЖКУ, участвовать в онлайн-голосованиях собственников, получать информацию о капитальном ремонте и пользоваться официальными домовыми чатами.

Авторизация в приложении осуществляется через подтверждённую учётную запись Госуслуг.

Скачивайте приложение «Госуслуги Дом»: https://clck.ru/3QnbZq

Вступайте в МАХ: https://max.ru/gosuslugi_dom

Справка:

«Госуслуги Дом» — мобильное приложение на базе ГИС ЖКХ. Сервис помогает жителям многоквартирных домов передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКУ, участвовать в общих собраниях собственников и направлять обращения в управляющие организации.