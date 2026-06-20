В народной программе «Единой России» отразятся вызовы времени

Почти 2 миллиона предложений в новую народную программу партии поступило от россиян.

Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета.

Он обозначил 7 вызовов, с которыми сталкивается наша страна и которые, по мнению партийного лидера, необходимо отразить в программном документе. Во-первых, это демография, так как наибольшее количество обращений на сайт Естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей. Во-вторых, это дефицит кадров и появление новых профессий.



Третьей по популярности темой предложений в новую народную программу является повышение жилищной и транспортной доступности. Остальными вызовами стали внешнеэкономические, государственная безопасность, сохранение технологического уклада и преодоление идеологического вызова.



Новая народная программа на ближайшие 5 лет будет состоять из двух документов — собственно предвыборной программы, в которой соберут решения насущных задач, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента, и основополагающих идеологических и ценностных ориентиров партии.



Окончательную версию народной программы примут на втором этапе съезда партии в августе.

В Чувашии сбор инициатив в программу идет не только онлайн, но и в живом формате. Брендированные арт-кубы для сбора предложений переданы во все 23 местных отделения партии. Как рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Артамонов, их активно используют на партийных форумах, общественных площадках и крупных мероприятиях, чтобы как можно больше жителей могли внести свои инициативы. Сбор предложений продлится до конца лета. В дальнейшем эти инициативы лягут в основу главного предвыборного документа, который определит стратегию развития Чувашии на следующие пять лет.



По информации РИК «Единой России».