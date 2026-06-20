Вода и дети: 5 правил безопасности

По данным ВОЗ, ежегодно тонут сотни тысяч людей, и особенно уязвимы дети до 9 лет. Чтобы избежать беды, взрослым важно соблюдать пять простых, но жизненно важных правил:

Не сводите глаз с ребёнка. Даже если малыш играет в мелком бассейне или у берега, не оставляйте его без присмотра ни на секунду. Ребёнок может поскользнуться, потянуться за игрушкой или случайно перевернуться в воде.

Закрывайте все ёмкости с водой. Ведра, бочки, бассейны и даже большие ёмкости на даче должны быть накрыты крышками. Дети могут попытаться достать игрушку или заглянуть внутрь и оказаться в ловушке.

Проверяйте обстановку перед купанием. Перед тем как пустить ребёнка в открытый водоём, убедитесь, что дно чистое, нет острых предметов и резких обрывов. Лучше купаться в знакомых и проверенных местах.

Не оставляйте ребёнка одного у воды. Даже если он просто сидит на берегу, всегда оставайтесь рядом или поручите присмотр другому взрослому. Дети могут неожиданно войти в воду или упасть.

Будьте осторожны с волнами. На море или реке с сильными волнами не разрешайте маленьким детям играть у кромки воды. Волны могут сбить с ног, принести камни и палки, а также создать опасные течения.

Безопасность ребёнка у воды — это ответственность взрослых. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии и сделает отдых по-настоящему радостным.

Помните: даже мелкая вода может быть смертельно опасна для малыша!

Подготовила Н. Семёнова, врач ЦГЭ Чувашии.