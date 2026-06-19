19 Июн

Чебоксарский экономический форум принесет в Чувашию новые крупные инвестиции

В столице Чувашии открылся XVI Чебоксарский экономический форум.  Актуальная тема сегодняшнего дня  – «Устойчивость. Развитие. Технологии». Форум  собрал  более 1,5 тысячи участников  из Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Нижегородской, Самарской, Ульяновской  и Кировской областей. Здесь работают гости из  Беларуси и Мадагаскара. В деловой программе — пленарное заседание,  подписание ряда важнейших соглашений, участие в выставке «Регионы-сотрудничество без границ»,  встречи  и переговоры с  потенциальными  партнерами.

«Главная задача форума – выстроить прямой диалог между бизнесом, экспертами и властью. Нам важно «сверить часы» по реализации Комплексной программы развития республики и мастер-плана Чебоксарской агломерации, чтобы наши долгосрочные планы получили практическое ускорение. Чувашия готова созидать и открывать новые горизонты. Настраиваемся на серьезную, результативную работу», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

В центре особого внимания участников – технологический и цифровой суверенитет, финансы и инвестиции, экология и городская среда, человеческий капитал и креативная экономика. 

На форуме  действуют  14 дискуссионных площадок.  Ожидается, что будет подписано  17 соглашений с общим объемом инвестиций в 8,7 млрд рублей, связанных с развитием производства, цифровой инфраструктуры, логистики, спорта в республике. Предложения и рекомендации, озвученные в ходе обсуждения стратегических вопросов развития, во многом станут инструментом для достижения намеченных целей и результатов.

Источник: cap.ru.

Автор записи: anna

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