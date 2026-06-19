Разработанная педагогами игра рассказывает о культуре народов Поволжья

16 июня в Шумерлинском политехническом техникуме педагогический коллектив погрузился в уникальную командную игру «Этнографический экспресс: путешествие по праздникам Поволжья», разработанную преподавателем В.Н. Ганиной на основе опыта победного проекта «12 месяцев единства».

Представленная педагогам игра стала логическим продолжением работы В.Н. Ганиной и И.Ю. Киреевой «Формирование общероссийской идентичности через проектную деятельность студентов (на примере создания этнокалендаря «12 месяцев единства»)», которая заняла 1 место на научно-практической конференции «Россия — многонациональное государство: взгляд в прошлое, настоящее и будущее».



Настольно-интерактивная игра позволяет в увлекательной форме систематизировать знания о культурном многообразии региона — участники в командах «путешествуют» по тематическим станциям, посвященным народам Поволжья, их праздникам, национальным блюдам, костюмам, танцам и музыкальным традициям. «Этнографический экспресс» уже активно используется в учебном процессе техникума, а его создатели готовы делиться опытом со всеми, кому близка тема межнационального согласия и воспитания через проектную деятельность.

Источник: Шумерлинский политехнический техникум.