Олег Николаев на деловом завтраке ЧЭФ: поддержка бизнеса — путь к росту бюджетного потенциала региона

В рамках Чебоксарского экономического форума состоялся деловой завтрак, участники которого обсудили ряд важных для региональной экономики вопросов. В их числе — инвестиционная динамика, эффективность мер государственной поддержки, баланс между развитием приоритетных отраслей и диверсификацией производства, а также потенциал цифровых финансовых активов (ЦФА). Общие тенденции, сформулированные экспертами, дают общую картину в целом по стране. В дискуссии приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель председателя банка ПСБ Дмитрий Макеев, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова, руководители ведущих предприятий региона. «Инвестиции следует рассматривать не только как вложения в производство и оборудование, но как комплексный государственный подход, охватывающий социальную сферу, подготовку кадров и инфраструктуру. Такая сбалансированная система, где поддержка бизнеса и социальные вложения взаимосвязаны и работают на повышение бюджетного потенциала региона, является ключевым критерием успешного и поступательного развития региона и страны в целом», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.В качестве примера можно назвать деятельность особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск». С момента ее создания два резидента уже вложили в проекты более 2,2 млрд рублей, создали 240 рабочих мест и получили выручку в размере 6 млрд рублей. Промышленные парки также доказывают свою состоятельность, на площадках которых сегодня работают 47 компаний, создавших более 2 тысяч рабочих мест.Дмитрий Макеев: «В Чувашии сформирован большой портфель мер поддержки малого и среднего предпринимательства, и все существующие на территории Российской Федерации федеральные и региональные инструменты в полном объёме в республике реализуются. Мы тесно сотрудничаем с Фондом развития промышленности, у нас с ним много проектов, и мы работаем над тем, чтобы их стало ещё больше. Одним из ярких примеров эффективного взаимодействия может служить строительство нового легкоатлетического манежа в Чебоксарах»Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова в своем выступлении подробно остановилась на цифровой трансформации инвестиционных процессов и сопровождении проектов. Ключевым звеном здесь выступает Агентство инвестиционного развития Чувашии, которое сопровождает проект от подбора площадки до полной реализации. Сейчас в работе агентства находится 111 инвестпроектов на общую сумму 53,7 млрд рублей с созданием порядка 9 тысяч рабочих мест. Министр отметила, что основой экосистемы стал Инвестиционный портал, где доступно около 17 электронных услуг. Глава Чувашии подчеркнул, что правительство республики рассматривает все бюджетные затраты как инвестиции. Благодаря этому по итогам последних двух лет налоговые доходы, собранные на территории Чувашии во все уровни бюджетов, превысили расходы нашего консолидированного бюджета.«Эти показатели наглядно демонстрируют, что вложения как в социальную сферу, так и в реальный сектор экономики в целом окупаются, хотя по отдельным отраслям и направлениям сохраняется потенциал для улучшения, что и является предметом дальнейшей совместной работы», — отметил Олег Николаев.Анатолий Аксаков высоко оценил работу команды Главы Чувашии, отметив, что за последние годы регион демонстрирует положительную динамику. В первые месяцы текущего года рост промпроизводства составил 11% (обрабатывающее — 12%) против менее 1% в среднем по стране, что подтверждает эффективность системного подхода, сочетающего инвестиции в социальную инфраструктуру с поддержкой приоритетных отраслей — приборостроения и электротехники. Свою роль сыграла сквозная цифровизация и внедрение ИИ во все сферы экономики. Он подчеркнул, что Чувашия является примером для всей страны в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса. Участники делового завтрака затронули вопросы баланса между развитием крупных промышленных предприятий и поддержкой малого и среднего бизнеса. «Переход от вертикально интегрированной системы к инновационно-ориентированной среде, где малый бизнес получает доступ к инфраструктуре, а крупный — к новым идеям и нишевым продуктам, позволяет сформировать самоподдерживающуюся экосистему, в которой ускоряется внедрение разработок, снижаются риски для обеих сторон и создаётся новая добавленная стоимость за счёт объединения ресурсов гиганта и гибкости малого бизнеса», — подчеркнула заместитель генерального директора ПАО «Химпром» Елена Колесникова.Отвечая на вопрос о новых инструментах финансирования, генеральный директор ГК «Трансэнергопром» Александр Кондратьев выразил мнение, что цифровые финансовые активы могут стать эффективным мостом между реальным сектором и современным рынком капитала. По его словам, для энергетики и инфраструктуры, где требуются долгосрочные вложения, ЦФА позволяют структурировать финансирование под конкретные проекты, делают процесс прозрачным и адресным. При этом он подчеркнул, что ЦФА не заменят классическое банковское кредитование, а станут дополнительным каналом привлечения инвестиций, который поможет быстрее реализовать важные инфраструктурные проекты в регионе.Анатолий Аксаков, говоря о ЦФА, сообщил, что этот инструмент активно набирает популярность благодаря простоте и дешевизне по сравнению с государственными облигациями. Он предложил рассмотреть возможность выпуска регионом собственных цифровых финансовых активов в экспериментальном порядке.Олег Николаев подтвердил готовность региона использовать ЦФА сразу после внесения изменений в законодательство. Что касается пилотного проекта по субсидированию производителей молока, то несколько дней назад в Чувашии был совершен первый платёж юридического лица в бюджет цифровыми рублями.Участники делового завтрака сошлись во мнении, что сочетание федеральных программ, региональных инструментов поддержки и современных финансовых технологий создает прочную основу для устойчивого экономического роста не только Чувашской Республики, но и других регионов. Итоги дискуссии легли в основу дальнейшей совместной работы власти, бизнеса и банковского сектора по формированию благоприятного инвестиционного климата.