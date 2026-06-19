В Чебоксарах при поддержке ПСБ построят современный легкоатлетический манеж

В рамках XVI Чебоксарского экономического форума состоялось подписание первых соглашений. Среди самых ожидаемых – о строительстве легкоатлетического манежа в столице Чувашии.

«Строительство нового легкоатлетического манежа в Чебоксарах — долгожданный и значимый шаг на пути развития мощной современной спортивной базы Чувашии. Этот объект станет не только площадкой для подготовки талантливых спортсменов и проведения крупных всероссийских и международных мероприятий, но и важным центром активного досуга для всех жителей Чувашии. Новый манеж создаст новые рабочие места, улучшит инфраструктуру региона и привлечет туристов, что, безусловно, повысит качество жизни в нашей республике. Я благодарю ПСБ в лице Петра Михайловича Фрадкова и команду Всероссийской федерации легкой атлетики за совместную работу и уверен», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Это масштабный проект, в котором Правительство Чувашской Республики объединило усилия с надежными партнерами – банком ПСБ и Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Активное участие в его реализации также примет Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики.

«ПСБ последовательно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни и создание современной социальной, в том числе спортивной, инфраструктуры. Строительство легкоатлетического манежа в Чебоксарах станет важным вкладом в развитие спортивной базы Чувашской Республики, позволит расширить возможности для занятий легкой атлетикой, подготовки спортсменов и популяризации здорового образа жизни среди жителей региона. Реализация таких инициатив способствует созданию комфортной среды для жизни и открывает новые возможности для развития спорта», — отметил заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.