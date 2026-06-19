Олег Николаев вручил награды 33 жителям Чувашии за вклад в развитие республики

В канун Дня Республики в Доме Правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Их получили те, чей труд и талант двигают Чувашию вперед. Олег Николаев вручил государственные награды 33 жителям региона. Это люди самых разных профессий — рабочие промышленных предприятий, строители, аграрии, учителя, врачи, деятели культуры.

«Хочу выразить огромную благодарность за ваш повседневный труд. Благодаря вам республика уверенно развивается. Сегодня среди награжденных — представители самых разных профессий. Особенно отрадно видеть участника специальной военной операции, который Указом Президента России также удостоен награды. Уверен, опираясь на сегодняшние достижения, мы и дальше будем развивать регион, поддерживать бойцов и обязательно вместе встретим желаемую победу», — подчеркнул Олег Николаев.

Ветеран боевых действий, участник СВО Сергей Питкевич получил знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Трогательным моментом стало награждение Веры Майоровой из Новочебоксарска знаком материнской славы «Анне». Она воспитала пятерых детей.

Федеральные награды получили:

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Сергей Артамонов и начальник цеха АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» Валерий Моляров — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Генеральный директор АО «Лента», г. Чебоксары Роза Иванова — почетное звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации».

Главный инженер ООО «Строительное управление-29», г. Чебоксары Сергей Казаков — почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Генеральный директор ООО «Агрофирма «Слава картофелю», Комсомольского муниципального округа Хасиятулла Идиатуллин — почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Директор по развитию ООО «Научно-производственное предприятие «Спектр», г. Новочебоксарск Сергей Михеев — почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» .

Благодарность Президента России объявлена главному дирижеру БУЧР «Чувашская государственная академическая симфоническая капелла» Наталье Яклашкиной и начальнику отдела ПАО по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс», г. Чебоксары Ольге Николаевой.

Благодарственные письма Президента России вручены:

заместителю главного диспетчера, старшему оператору центра управления сетями АО «Чувашские государственные электрические сети» Евгению Калишову

электромонтеру оперативно-выездной бригады оперативно-диспетчерской службы центра управления сетями АО «Чувашские государственные электрические сети» Андрею Петрову.

заместителю директора БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей», г. Чебоксары Гульнаре Самсоновой

учителю БОУ «Новочебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Ирине Уфилиной.

Государственных наград Чувашской Республики удостоены:

Директор по стратегическому планированию и развитию АО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания — «Честр-Групп», г. Чебоксары Анатолий Леонтьев — почетное звание «Почётный гражданин Чувашской Республики».

Учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени лётчика-космонавта А.Г. Николаева» г. Чебоксары Лариса Анисимова — почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики»

Врач скорой медицинской помощи подстанции скорой медицинской помощи № 1 Московского района г. Чебоксары БУЧР «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Людмила Осипова и врач акушер-гинеколог акушерского отделения БУЧР «Городская клиническая больница № 1», г. Чебоксары Валентина Степанова — почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики».

Старшая медицинская сестра БУЧР «Новочебоксарский медицинский центр» Татьяна Замятина — почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения».

Артист-кукловод АОЧР Республики «Чувашский государственный театр кукол» Юлия Мельник – почетное звание «Народный артист Чувашской Республики».

Артист оркестра высшей категории БУЧР «Чувашская государственная академическая симфоническая капелла» Наталия Егорова — почетное звание «Заслуженный артист Чувашской Республики».

Преподаватель МБОУДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарск Ираида Колодяжная и концертмейстер БПОУЧР «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Наталья Тихонова — почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики».

Мастер леса Вурнарского участкового лесничества БУЧР «Вурнарское лесничество» Владислав Григорьев — почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики».

Главный инженер сельскохозяйственного производственного кооператива «Сатурн» Яльчикского муниципального округа Геннадий Викентьев – почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики».

Заведующий отделением помощи семье и детям БУЧР «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Алла Митина – почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Чувашской республики».

Инженер-механик ООО «Эткер», г. Чебоксары Григорий Волков и старший инженер-технолог очистной водопроводной станции АО «Водоканал», г. Чебоксары Лариса Шаврина — почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики».

Водитель автомобиля АОЧР «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики» Анатолий Артамонов — почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики».

Машинист экскаватора участка механизации АО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания – «Честр-Групп», г. Чебоксары Владимир Прокопьев — почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики».

Председатель Вурнарского районного суда Чувашской Республики Вера Свиягина — почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской республики»

Дизайнер АОЧР «Издательский дом «Хыпар» Лидия Шумова и экс-руководитель Территориального органа Федеральной службы статистики по Чувашской Республике Эльвира Максимова награждены Почётными грамотами Чувашской Республики.