Научно-технологическое развитие станет фундаментом экономического роста

К осени в Чувашии планируют подготовить фундаментальный документ, который определит

вектор инновационного роста региона до 2036 года. В основу документа лягут такие

стратегические приоритеты, как формирование человеческого капитала, создание современной научной инфраструктуры, выстраивание эффективной системы взаимодействия науки,

технологий и инноваций.

Разработку Стратегии научно-технологического развития Глава республики Олег Николаев обозначил как ключевую задачу текущего года и ближайшей перспективы. По его словам, дальнейший рост реального сектора экономики невозможен без опоры на науку, и ядром этой системы станет межвузовский кампус, заявку на создание которого республика уже направила.

Стратегия будет сфокусирована на четырех базовых направлениях: интеллектуальная энергетика и электротехника, новые материалы и химия, машиностроение и станкостроение, биотехнологии и «умное» сельское хозяйство. По каждому направлению будут разработаны детальные карты развития – с конкретными продуктами, участниками кооперации, кадровыми потребностями, инфраструктурными решениями и ожидаемыми экономическими эффектами. Для проработки направлений уже сформированы отраслевые рабочие группы при Научно-техническом совете. Важным элементом реализации стратегии станет организация научно-прикладных стажировок студентов в высокотехнологичных компаниях региона.



По информации cap.ru.