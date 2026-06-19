Михаил Степанов: цифровые сервисы, которыми ежедневно пользуются жители республики должны быть не только удобными, но и безопасными

Одну из самых острых тем современной экономики — кибербезопасность критической инфраструктуры России — обсудили на стартовавшем сегодня Чебоксарском экономическом форуме.

После 2022 года усилились кибератаки на объекты критической инфраструктуры. Противник добивается остановки важных производств и нанесения системного ущерба экономике страны в целом. Сегодняшний переход на собственные системы автоматизации производства и ERP — системы сопровождается активным внедрением собственных решений по информационной безопасности.

В качестве эксперта площадки «Кибербезопасность» в обсуждении принял участие министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов. Он рассказал о ключевых мерах по усилению киберзащиты критической инфраструктуры, которые реализуются в республике, в том числе в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Повышение уровня защищённости объектов информационной органов власти Чувашской Республики обеспечивается по нескольким направлениям:

— модернизация и сопровождение систем защиты (система обнаружения атак, система управления событиями информационной безопасности (SIEM), сетевые сканеры, антивирусное ПО);

— мониторинг информбезопасности, анализ событий и реагирование на инциденты;

— взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, одной из задач которого является координация по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Эффективность такой работы подтверждается данными — на 01 июня текущего года выявлено более 18 миллионов попыток атак на информструктуру исполнительных органов Чувашии. Ни одна из них не увенчалась успехом.

Министр отметил, что также ведется мониторинг устройств, подключаемых к рабочим местам. Общее количество подключений устройств на 01 июня 2026 г. составило более 2 миллионов. Из них порядка 25 тысяч операций были заблокированы, так как смартфоны, планшеты и другие устройства, запрещены к подключению на рабочих местах.

С апреля 2026 года Чувашская Республика начала участие в программе BI.ZONE Bug Bounty. Это система, в которой тестированию цифровых сервисов привлекаются независимые экспертов по информационной безопасности — так называемые«белых хакеров». За найденные уязвимости они получают вознаграждение. Такой подход позволяет находить и устранять слабые места до того, как их обнаружат злоумышленники.

Сейчас экспертное сообщество проверяет три ключевых ресурса: региональный портал пространственных данных, портал региональных цифровых сервисов «Чувашия онлайн», платформу «Мои документы». Уже получена информация о 142 случаях уязвимости разной степени критичности. Каждая уязвимость тщательно проверяется на достоверность, и в случае подтверждения незамедлительно нейтрализуется.

В дальнейшем в программу планируется включить и другие важные цифровые сервисы республики.

«Мы увидели эффективность такого способа повышения безопасности нашей инфраструктуры, поэтому будем работать в этом направлении и в дальнейшем и, однозначно, его расширять на другие информационные системы. Для нас важно, чтобы цифровые сервисы, которыми ежедневно пользуются жители республики, были не только удобными, но и безопасными, и мы последовательно движемся к тому, чтобы вся цифровая инфраструктура Чувашии была надежно защищена», — акцентировал министр.

Также Михаил Степанов принял участие в панельной дискуссии посвященной искусственному интеллекту как инструменту повышения эффективности бизнеса и организаций. Эксперты обсудили влияние технологий на профессии и навыки будущего, адаптацию компаний и сотрудников к новым условиям цифровой экономики, размышляли на тему, чему нужно учиться сегодня, чтобы к 2035 году быть не вытесненным ИИ, а усиленным им.

Источник: cap.ru.