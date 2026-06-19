Глава Чувашии Олег Николаев выступил на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума

Состоялось пленарное заседание 16-го Чебоксарского экономического форума. Оно прошло под девизом – «Устойчивость как стратегия, технологии как инструмент, развитие как результат». Глава Чувашии рассказал, как в республике реализуются принципы технологического суверенитета, финансовой устойчивости и развития бизнеса на практике. Для региона эти понятия стали не просто формулой, а конкретной стратегией действий, подчеркнул Олег Николаев.Республика начала реализацию комплексного подхода к развитию еще в 2020 году, взяв за основу Комплексную программу социально-экономического развития. Программа, рассчитанная до 2025 года, была выполнена по основным показателям уже в 2023-м, после чего республика приступила к разработке новой программы до 2030 года.Олег Николаев отметил, что за прошедшие годы удалось достичь роста объемов промышленного производства и более чем двукратного роста валового регионального продукта, а главное — экономика стала генерировать больше налогов, чем расходуется на жизнедеятельность региона. Эти показатели позволяют республике дополнительно вкладывать в социальную сферу: образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, культуру и коммунальную инфраструктуру.«Еще в 2020 году мы разработали стратегию устойчивого развития и за основу взяли ESG-повестку. Эти стандарты стали критериями оценки эффективности всех наших действий. Сейчас это ЭКГ-рейтинг, но с точки зрения подходов ничего не изменилось», — заявил руководитель региона. Стоит отметить, что ЭКГ-рейтинг («Экология», «Кадры», «Государство») – это национальный стандарт оценки бизнеса, который учитывает вклад компаний в развитие региона, экологию и социальные инициативы. По итогам 2025 года Чувашия занимает в нем 5-е место среди субъектов ПФО и 35-е место по России. А по количеству предприятий, вошедших в группу передовиков ЭКГ-рейтинга, республика заняла 3 место в ПФО. Говоря об импортозамещении, Олег Николаевпривел в пример успешный опыт создания в Чувашии 9 промышленных кластеров, объединяющих 145 предприятий более, чем с17 тысячами работников. По его словам, объединение компетенций и инфраструктуры индустриальных парков позволило местным предприятиям оперативно занять ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, и наладить выпуск уникальной продукции федерального значения. Это в том числе создание производств по СПИК 2.0 — тракторов малой и средней мощности и перекиси водорода, которая обеспечивает до 95% потребности страны. Руководитель региона также обратил внимание на достижения агропромышленного комплекса. Благодаря масштабному обновлению парка техники и курсу на глубокую переработку сырья, Чувашия не только полностью обеспечивает собственные потребности, но и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность Российской Федерации.На пленарном заседании подробно остановились на цифровой трансформации региона, отметив, что республика полностью перестроила процессы госуправления с использованием программы «Эффективный регион» госкорпорации «Росатом», а затем внедрила цифровые инструменты в социальную сферу. «Мы достигли стопроцентной цифровой зрелости в здравоохранении. Сегодня такие сервисы, как электронная медицинская карта, приносят реальную пользу: они экономят время пациентов и помогают врачам скорой помощи принимать необходимые решения еще в пути», — рассказал Олег Николаев. Завершая выступление, Глава Чувашии обозначил амбициозные планы региона в научно-технологической сфере. Он отметил, что при низких затратах на исследования и разработки, доля инновационной продукции республики составляет более 30%, что говорит о большом потенциале. Для дальнейшего развития подана заявка на создание межвузовского кампуса. По мнению Олега Николаева, республика может стать центром компетенций для всей России по четырём направлениям, где за десятилетия уже наработанинновационный потенциал и компетенции. Чувашия открыта к сотрудничеству с другими регионами России и зарубежными партнерами для совместного развития научно-технологического потенциала и реализации инновационных проектов. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев раскрыли механизмы обеспечения финансовой устойчивости предприятий реального сектора. Эксперты детально обсудили использование новых инвестиционных инструментов, цифровых активов и роль банковского сектора в поддержке производственных инициатив. Координатор федерального проекта «Выбирай свое», депутат Госдумы Сергей Морозов проанализировал уровень технологической независимости отечественной промышленности и обозначил шаги, которые регионы должны предпринять для решения проблемы кадрового дефицита.В свою очередь, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева акцентировала внимание на технологиях «умного гостеприимства», которые превращают сферу услуг в мощный драйвер развития территорий и привлечения инвестиций. Она отметила, что в Госдуме продолжается работа над совершенствованием законодательства в сфере туризма: формируются единые подходы к классификации средств размещения, работе экскурсоводов и гидов, цифровых платформ и туристических маршрутов. «Конкуренция между регионами всё чаще зависит от качества сервиса и современных технологий. Для человека важно быстро выбрать маршрут, приобрести билеты, забронировать размещение, получить понятную навигацию и достоверную информацию. Уверена, серьёзные перспективы получат те регионы, которые сумеют объединить инфраструктуру, технологии, сервис и инвестиции в единую систему развития», — сказала она.Основатель образовательных платформ Skyeng и Singularity Георгий Соловьев представил реализованную в Чувашии модель подготовки IT-специалистов с использованием искусственного интеллекта, позволяющую выстраивать индивидуальную траекторию обучения. Практическим опытом интеграции в новые экономические условия поделились представители реального сектора экономики. Гендиректор Концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов и руководитель Машиностроительного кластера Чувашии Александр Дмитриев оценили эффективность действующих мер государственной поддержки и объяснили, почему конкурирующим заводам сегодня выгодно объединять усилия. Генеральный директор АО «Чувашторгтехника» Наиль Хайрутдинов рассказал об успешной работе регионального кластера «АБАТ». Участники дискуссии также выступили с рядом инициатив, которые могут превратить господдержку в эффективные инвестиции для развития предприятий.Подводя итоги Чебоксарского экономического форума, Глава Чувашии Олег Николаев отметил еговысокую практическую значимость. Главным лейтмотивом дискуссий стала необходимость не кардинальных экономических реформ, а грамотной донастройкиужеработающих инструментов: кластерного подхода, преференциальных режимов и тесной кооперации государственного сектора, научного сообщества и бизнеса.«Мы видим существенную позитивную динамику благодаря промышленной политике, реализуемой по поручению Президента и Правительства России. Мы в Чувашии дополняем ее, исходя из запросов наших производителей. Мы помогаем решать локальные задачи предприятий, без которых остановилась бы вся производственная цепочка. Тесное общение не только в рамках форума, но и в повседневной деятельности, позволяет нам сегодня быть достаточно эффективными и демонстрировать устойчивый, уверенный рост, результаты которого напрямую отражаются на качестве жизни в регионе», — заключил руководитель региона.